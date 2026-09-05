Buño despedirá el verano al ritmo del II Quinteirofest

Una actividad festiva organizada por la asociaciòn O Quinteiro de Buño Raúl López

El verano se resiste a marcharse de Buño (Malpica) sin una última celebración. La Asociación de Veciños O Quinteiro prepara para el próximo sábado 26 de septiembre la segunda edición del Quinteirofest, una jornada concebida para reunir a vecinos y amigos alrededor de la comida, la música y la fiesta en el parque Luciano García Alén.

La programación comenzará a las 13.30 horas con una sesión vermú a cargo de Judith Cundíns, que servirá de antesala al xantar popular previsto para las 15.00 horas. El menú tendrá como protagonista el codillo al horno con patatas e incluirá también pan, queso con bizcocho y café, aunque no la bebida. El precio será de 20 euros por persona y será necesario reservar y abonar previamente la comida.

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La organización permite realizar una misma reserva para varios comensales y ha habilitado tanto el pago electrónico mediante Bizum o tarjeta como la transferencia bancaria.

La mesa dará paso de nuevo a la música a partir de las 18.00 horas, cuando comenzará el tardeo con Retrootool, un grupo de versiones que prolongará el ambiente festivo durante la tarde. A las 20.00 horas tomará el relevo DJ Grobas, encargado de poner música al último tramo de la celebración.

El Quinteirofest tampoco dejará sin opciones a quienes decidan acercarse a Buño sin haber reservado plaza para el xantar. A lo largo de la jornada habrá salchichas alemanas y hamburguesas premium para comer y cenar, además de diferentes variedades de cerveza.