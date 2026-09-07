Do Campo supervisa las obras de mejora de la movilidad al paso de la AC-418 por Seixas, en Malpica

Do Campo estuvo acompañada por el alcalde, Eduardo Parga, y miembros de su gobierno y por la directora territorial de Planificación de Infraestruturas, Begoña Freire Cedida

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada por el alcalde de Malpica, Eduardo Parga y por la directora territorial de la Consellería de Vivienda e Planificación de Infraestruturas, Begoña Freire, visitó el lugar de Seixas, en Malpica, para supervisar el avance de las obras de mejora de la movilidad en la carretera AC-418.

La actuación en curso permitirá dotar este tramo de una nueva senda peatonal y mejorar las condiciones de seguridad para las personas que se desplazan a pie.

Los trabajos cuentan con una inversión de 85.000 euros, rematarán este mes de septiembre y permitirán unir el centro de Malpica con los núcleos de Piñeiros y Seixas.

Durante la visita, la representante del Gobierno gallego destacó que esta actuación responde al compromiso de la Xunta de seguir mejorando las carreteras autonómicas y, especialmente, aquellos puntos en los que es necesario favorecer una convivencia más segura entre el tráfico rodado y los peatones.

“Esta actuación es un buen ejemplo de como pequeñas intervenciones pueden tener un impacto muy importante en la vida cotidiana de la vecindad” señaló la delegada territorial.

La actuación se desarrollará entre los puntos kilométricos 14+310 y 14+630 de la AC-418, en un tramo que se inicia en la intersección de esta carretera con la AC-414 y remata en un cruce con un camino local, a partir del cuál ya existe actualmente una senda peatonal.

La senda tendrá 2 metros de ancho y 320 de longitud, contará además con una cuneta de seguridad de 60 centímetros y será pavimentada en hormigón.

Los trabajos se completarán con la reposición de la señalización vertical y la ejecución de las arquetas y alcantarillas necesarias para garantizar la continuidad de la red de drenaje de aguas pluviales. También está previsto el desplazamiento de una caseta vinculada a la red de abastecimiento de agua.

Belén do Campo incidió también en que el Plan de Sendas de Galicia está actualmente en su segunda fase, con la previsión de ejecutar 120 kilómetros adicionales que se sumarán a los más de 300 ya construidos en toda Galicia.