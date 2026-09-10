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Malpica

Malpica convoca su segundo concurso fotográfico con 920 euros en premios

El plazo para presentar las imágenes abre este viernes hasta el 30 de octubre

Redacción Carballo
10/09/2026 20:25
La playa de Malpica, este domingo
La playa de Malpica durante el verano
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El Concello de Malpica abre este viernes el plazo para participar en la segunda edición del concurso fotográfico ‘Malpica, natureza en olladas’, una convocatoria que repartirá 920 euros en premios y que busca imágenes capaces de mostrar el municipio desde perspectivas diferentes. Los participantes tendrán hasta el 30 de octubre para presentar sus trabajos.

El certamen vuelve a poner el foco en el paisaje y el patrimonio malpicán, pero también en la mirada de quienes los fotografían. Las imágenes podrán recoger paisajes, monumentos naturales, arquitectura, objetos o rincones emblemáticos, siempre que hayan sido realizadas dentro del término municipal y permitan reconocer el lugar retratado.

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En total se concederán trece premios. La fotografía ganadora recibirá 200 euros y será utilizada como portada del calendario municipal de 2027, mientras que otras doce serán premiadas con 60 euros y servirán para ilustrar cada uno de los meses. Cada participante podrá presentar todas las imágenes que desee, aunque únicamente podrá conseguir uno de los galardones.

La originalidad será uno de los principales criterios del jurado, junto con la calidad técnica, la composición, el encuadre, la iluminación y la resolución. La organización recomienda presentar las imágenes en formato horizontal para facilitar su posterior adaptación al calendario.

El fotógrafo carballés Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez | “Con la fotografía me gusta emocionar y emocionarme”

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“No buscamos simplemente unha fotografía bonita, senón unha ollada diferente, unha perspectiva persoal de Malpica”, señala la concejala de Turismo, Noelia Freijeiro. El objetivo, explica, es conseguir fotografías que “conten algo”, transmitan una emoción o permitan redescubrir un espacio conocido.

La convocatoria está abierta tanto a aficionados como a profesionales. “Animamos a todo o mundo a coller a cámara ou o móbil, percorrer Malpica e buscar ese recuncho, esa luz ou ese instante que merece ser gardado”, añade Freijeiro.

Las fotografías deberán enviarse en formato JPG a turismo@malpicadebergantinos.es junto con los datos de su autor y un pequeño texto explicativo sobre el motivo elegido. El plazo finalizará el 30 de octubre a las 23.59 horas y el fallo del jurado se producirá antes del 9 de noviembre.

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