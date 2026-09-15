Casa 47 oferta seis viviendas de alquiler asequible en Malpica

vista de la playa de Malpica AEC

La Entidad Estatal de Vivienda Casa 47 tiene abierta la convocatoria para acceder a 96 viviendas en régimen de alquiler asequible en Galicia y que están ubicadas en diferentes municipios de la provincia de A Coruña y en Lugo. Uno de esos municipios es Malpica, en donde están emplazados seis de esos inmuebles recuperados de la Sareb, popularmento conocido como 'banco malo'.

Las viviendas disponibles cuentan con una superficie que va de los 30 metros cuadrados a los 162 metros cuadrados y el precio entre los 350 euros y los 705 euros al mes, siendo la renta media de 6,24 euros por metro cuadrado.

Las inscripciones se realizan a través de www.portal.casa47.es hasta el 21 septiembre.

Las personas interesadas tienen a su disposición una ficha individual de cada vivienda con fotografías y ubicación, el precio mensual de alquiler y la renta anual de la unidad de convivencia (amigos, familia, pareja…) que puede acceder a la misma, así como un formulario de solicitud que se podrá cumplimentar online.

El contrato podrá durar hasta 75 años, contando con un alquiler inicial de 14 años, con prórrogas automáticas de 7 años siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones.

Para acceder a estas viviendas las unidades de convivencia no pueden poseer una vivienda en propiedad y deben tener unos ingresos netos conjuntos entre 16.800 y 63.000 euros (es decir, entre 2 y 7,5 veces el IPREM).

Las rentas mensuales de las viviendas se establecen con base en el tope fijado por la comunidad autónoma y nunca superará el 30 % de la renta media del municipio.

Las viviendas serán asignadas por sorteo ante notario, garantizando la máxima transparencia e igualdad entre todas las personas solicitantes que cumplan los requisitos.

Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos, se asignará la vivienda de forma provisional y las personas beneficiarias podrán visitarla.

Si la vivienda se adapta a las necesidades de la unidad de convivencia, se firmará el contrato de alquiler, procediendo a la entrega de llaves.

La solicitud la puede realizar cualquier persona con nacionalidad española o residencia legal en España y sin límite de edad.