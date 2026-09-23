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Malpica

'Descubrindo o oficio das redeiras", otra propuesta de turismo marinero que se estrena en Malpica el martes 29

Las protagonistas de la misma son dos artesanas del gremio: María Pilar Pérez y María Jesús Otero

Redacción Carballo
23/09/2026 18:00
Rederas trabajando en el puerto de Malpica
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Él GALP Costa da Morte suma una nueva experiencia de turismo marinero al proyecto Mar y Rías: Pesca & Turismo

Se trata de 'Descubrindo o oficio das redeiras en Malpica', una actividad capitaneada por dos de las integrantes del gremio, María Pilar Pérez y María Jesús Otero, que se estrena el martes día 29 de septiembre en el número 48 del muelle sur de la localidad malpicana (11.00 a 12.30 horas). 

Será un inmejorable momento para que las personas participantes, que pueden inscribirse en el teléfono 618 320 033, conozcan de primera mano el trabajo de las rederas y la importancia de sus tareas para el funcionamiento de la actividad pesquera. 

De la mano de María Pilar Pérez y María Jesús Otero, se podrá conocer su trabajo, las tareas que realizan y los conocimientos necesarios para desarrollar esta actividad. Una oportunidad para acercarse a una profesión en la que la práctica y la experiencia adquirida a lo largo de los años tienen un papel fundamental. 

El oficio de las rederas forma parte, además, del patrimonio marítimo y de la identidad de las comunidades costeras. Conocer su trabajo permite también comprender mejor todo lo que acontece alrededor de un puerto y las diferentes profesiones que hacen posible la actividad en el mar.

La iniciativa, en la que se puede participar de manera gratuita, busca transformar los conocimientos y la experiencia de los profesionales del sector en nuevas propuestas para acercar el patrimonio marítimo y los oficios del mar a la sociedad.

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