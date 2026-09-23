'Descubrindo o oficio das redeiras", otra propuesta de turismo marinero que se estrena en Malpica el martes 29

Rederas trabajando en el puerto de Malpica EC

Él GALP Costa da Morte suma una nueva experiencia de turismo marinero al proyecto Mar y Rías: Pesca & Turismo.

Se trata de 'Descubrindo o oficio das redeiras en Malpica', una actividad capitaneada por dos de las integrantes del gremio, María Pilar Pérez y María Jesús Otero, que se estrena el martes día 29 de septiembre en el número 48 del muelle sur de la localidad malpicana (11.00 a 12.30 horas).

Será un inmejorable momento para que las personas participantes, que pueden inscribirse en el teléfono 618 320 033, conozcan de primera mano el trabajo de las rederas y la importancia de sus tareas para el funcionamiento de la actividad pesquera.

De la mano de María Pilar Pérez y María Jesús Otero, se podrá conocer su trabajo, las tareas que realizan y los conocimientos necesarios para desarrollar esta actividad. Una oportunidad para acercarse a una profesión en la que la práctica y la experiencia adquirida a lo largo de los años tienen un papel fundamental.

El oficio de las rederas forma parte, además, del patrimonio marítimo y de la identidad de las comunidades costeras. Conocer su trabajo permite también comprender mejor todo lo que acontece alrededor de un puerto y las diferentes profesiones que hacen posible la actividad en el mar.

La iniciativa, en la que se puede participar de manera gratuita, busca transformar los conocimientos y la experiencia de los profesionales del sector en nuevas propuestas para acercar el patrimonio marítimo y los oficios del mar a la sociedad.