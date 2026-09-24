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Malpica

Xunta y Concello de Malpica destinan 1,25 millones a la construcción de la EDAR y de la red de saneamiento de Beo

La depuradora irá emplazada en los terrenos que adquirió el Ayuntamiento hace unos años

Redacción Carballo
24/09/2026 12:17
La conselleira Ángeles Vázquez y el alcalde de Malpica, Eduardo Parga, firmando el convenio
La conselleira Ángeles Vázquez y el alcalde de Malpica, Eduardo Parga, firmando el convenio
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La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el alcalde de Malpica, Eduardo Parga, firmaron este jueves el convenio de colaboración a través del que se destinarán 1,25 millones de euros a la construcción de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) y de la necesaria red de saneamiento en el lugar de Beo.

Según explicó Ángeles Vázquez, esta actuación permitirá, además de garantizar un servicio de calidad a los vecinos, mejorar la gestión de las aguas residuales y la protección del medio natural, así como garantizar un bueno estado ecológico de las aguas y de sus sistemas asociados, ya que se acabará con los vertidos de aguas sin tratar.

La actuación, que será financiada en un 80% por la Xunta y un 20% por el Concello, permitirá renovar y completar las principales infraestructuras hidráulicas del entorno, tiene carácter integral y permitirá renovar y completar las principales infraestructuras hidráulicas de este entorno. 

Así, entre otros trabajos, además de la construcción de la EDAR -dimensionada para más de 250 habitantes equivalentes-, se ejecutarán cerca de 1,8 kilómetros de nueva red de saneamiento y se renovarán cerca de 540 metros de la red de pluviales. Además, también se renovará la red de suministro de agua. 

La conselleira recordó que esta actuación forma parte de la cartera de 11 proyectos que está impulsando la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, al amparo del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, con una inversión global de más de 7,5 millones de euros para reforzar los servicios básicos del agua en el rural y mejorar las infraestructuras hidráulicas municipales. 

El seguiente paso será la licitación del proyecto por parte de Augas de Galicia y para el año próximo está previsto que empiecen a ejecutarse los trabajos. 

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