Malpica busca colectivos que “adopten” sus playas durante todo el año

Playa Area Maior de Malpica Cavolo

Las playas de Malpica podrán contar con asociaciones, centros educativos, clubes deportivos, negocios hosteleros, empresas y otros colectivos implicados de manera estable en su conservación. El Concello pondrá en marcha el programa ‘Adopta unha praia’, con el que pretende pasar de las campañas puntuales de limpieza a un modelo de colaboración ciudadana que se mantenga durante los doce meses del año.

La propuesta permitirá que cada arenal pueda quedar vinculado a una entidad o colectivo que participe en su seguimiento y cuidado. La iniciativa no sustituirá las tareas municipales: el Concello continuará ocupándose de sus competencias habituales, atendiendo las incidencias y coordinando las actuaciones. También proporcionará materiales y asesoramiento a quienes se incorporen al programa.

Non queremos limitarnos a limpar as praias cando hai unha campaña. Queremos coñecelas, coidalas e protexelas durante todo o ano, e para iso precisamos da implicación de toda a sociedade Concejalía de Medio Ambiente

El compromiso de los participantes irá más allá de recoger residuos. Cada entidad deberá organizar dos jornadas de limpieza a lo largo del año, además de una actividad educativa relacionada con el litoral y el medio ambiente y una campaña anual de sensibilización.

Durante las limpiezas también se observarán e identificarán los residuos retirados, mientras que las entidades participantes dispondrán de una vía para trasladar directamente al Concello las incidencias que detecten en el arenal.

Un cuaderno para seguir la evolución

Una de las particularidades del proyecto será la creación de un ‘Caderno da Praia’ para cada arenal. En él se dejará constancia de las actuaciones realizadas, el número de participantes, los residuos recogidos, las incidencias encontradas y las actividades desarrolladas.

La información permitirá realizar un seguimiento de la evolución de las playas y detectar con mayor precisión sus necesidades, incorporando así al programa una vertiente de observación además de las acciones de limpieza y sensibilización.

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Desde la Concejalía de Medio Ambiente explican que el propósito es modificar la relación con los arenales y conseguir una implicación más continuada. “Non queremos limitarnos a limpar as praias cando hai unha campaña. Queremos coñecelas, coidalas e protexelas durante todo o ano, e para iso precisamos da implicación de toda a sociedade”, señalan.

‘Adopta unha praia’ pretende crear de esta forma una red de colectivos vinculados al litoral malpicán, combinando participación ciudadana y educación ambiental. La filosofía de la iniciativa queda resumida en el mensaje elegido para el programa: “Esta é a nosa praia e nós axudamos a coidala”.