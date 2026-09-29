Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Malpica

Malpica busca colectivos que “adopten” sus playas durante todo el año

La propuesta permitirá que cada arenal pueda quedar vinculado a una entidad o colectivo que participe en su seguimiento y cuidado

A. Pérez Cavolo
29/09/2026 20:06
La playa de Malpica, este domingo
Playa Area Maior de Malpica
Cavolo
beowner620V2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las playas de Malpica podrán contar con asociaciones, centros educativos, clubes deportivos, negocios hosteleros, empresas y otros colectivos implicados de manera estable en su conservación. El Concello pondrá en marcha el programa ‘Adopta unha praia’, con el que pretende pasar de las campañas puntuales de limpieza a un modelo de colaboración ciudadana que se mantenga durante los doce meses del año.

La propuesta permitirá que cada arenal pueda quedar vinculado a una entidad o colectivo que participe en su seguimiento y cuidado. La iniciativa no sustituirá las tareas municipales: el Concello continuará ocupándose de sus competencias habituales, atendiendo las incidencias y coordinando las actuaciones. También proporcionará materiales y asesoramiento a quienes se incorporen al programa.

Non queremos limitarnos a limpar as praias cando hai unha campaña. Queremos coñecelas, coidalas e protexelas durante todo o ano, e para iso precisamos da implicación de toda a sociedadeConcejalía de Medio Ambiente

El compromiso de los participantes irá más allá de recoger residuos. Cada entidad deberá organizar dos jornadas de limpieza a lo largo del año, además de una actividad educativa relacionada con el litoral y el medio ambiente y una campaña anual de sensibilización.

Durante las limpiezas también se observarán e identificarán los residuos retirados, mientras que las entidades participantes dispondrán de una vía para trasladar directamente al Concello las incidencias que detecten en el arenal.

Un cuaderno para seguir la evolución 

Una de las particularidades del proyecto será la creación de un ‘Caderno da Praia’ para cada arenal. En él se dejará constancia de las actuaciones realizadas, el número de participantes, los residuos recogidos, las incidencias encontradas y las actividades desarrolladas.

La información permitirá realizar un seguimiento de la evolución de las playas y detectar con mayor precisión sus necesidades, incorporando así al programa una vertiente de observación además de las acciones de limpieza y sensibilización.

La conselleira Ángeles Vázquez y el alcalde de Malpica, Eduardo Parga, firmando el convenio

Xunta y Concello de Malpica destinan 1,25 millones a la construcción de la EDAR y de la red de saneamiento de Beo

Más información
Una vecina de Malpica caminando con su perro por Area Maior

Malpica multará con entre 100 y 750 euros a los que bajen con perros a Area Maior y Canido en verano

Más información

Desde la Concejalía de Medio Ambiente explican que el propósito es modificar la relación con los arenales y conseguir una implicación más continuada. “Non queremos limitarnos a limpar as praias cando hai unha campaña. Queremos coñecelas, coidalas e protexelas durante todo o ano, e para iso precisamos da implicación de toda a sociedade”, señalan.

‘Adopta unha praia’ pretende crear de esta forma una red de colectivos vinculados al litoral malpicán, combinando participación ciudadana y educación ambiental. La filosofía de la iniciativa queda resumida en el mensaje elegido para el programa: “Esta é a nosa praia e nós axudamos a coidala”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La playa de Malpica, este domingo

Malpica busca colectivos que “adopten” sus playas durante todo el año
A. Pérez Cavolo
El periodista Xabier Fortes estará en Malpica

Los periodistas Xabier Fortes, Lucía Méndez y Belén Regueira, en el II Foro de Actualidad en Malpica
redacción carballo
Èl pleno de Malpica celebrado el jueves

Malpica aprueba las subvenciones nominativas
redacción carballo
La conselleira Ángeles Vázquez y el alcalde de Malpica, Eduardo Parga, firmando el convenio

Xunta y Concello de Malpica destinan 1,25 millones a la construcción de la EDAR y de la red de saneamiento de Beo
redacción carballo