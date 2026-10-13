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Malpica

La instalación de un ascensor en el Concello de Malpica obliga a reubicar servicios en otros edificios 

La medida se mantendrá por espacio de tres meses, plazo estimado de duración de las obras

Manuel Froxán Rial
13/10/2026 17:16
Vista de la sede consistorial de Malpica
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Desde la pasada semana en la sede consistorial de Malpica solo permanece abierta y operativa parte de la planta baja, concretamente los espacios que albergan las oficinal generales, Registro incluido, y el administrativo del departamento de urbanismo. El resto de servicios han tenido que ser reubicados en otros edificios públicos debido al comienzo de las obras de instalación de un ascensor que permitirá acabar con las barreras arquitectónicas existentes.

Durante los tres meses que se calcula que durarán los trabajos el aparejador municipal trabajará y atenderá a los vecinos en la primera planta del Centro Cívico de la zona del Ventorrillo. 

La atención al público por parte de los responsables del servicio municipal de Deportes ha quedado repartida entre el Pabellón Municipal del Ventorrillo y la Casa do Oleiro de Buño, en donde también están centralizados los servicios de Recaudación y Tesorería.

Por último, se ha elegido el Centro de Artesanía e Tradición como ubicación provisional tanto de los Servicios Económicos como de Secretaría. 

Desde el Concello informan de que todos estos servicios van a seguir funcionando con normalidad en sus nuevos emplazamientos, por lo que piden disculpas por las molestias que esta reorganización pueda ocasionar a los administrados e inciden en que la instalación del ascensor es "unha actuación necesaria e importante para avanzar cara un Concello máis accesible para todas e todos".

Se trata de un viejo proyecto promovido por el PP y que luego fue adjudicado por el tripartito formado por PSOE-BNG-AIM . Sin embargo, la empresa acabaría solicitando una revisión de precios por lo que la ejecución quedó paralizada.

Esta circunstancia obligó a rescindir el contrato, actualizar el proyecto incrementando su presupuesto en unos 17.000 euros y a efectuar una nueva licitación. La firma adjudicataria, Construcciones Ramón Cotelo, puso en marcha los trabajos la pasada semana, empezando por perforar las placas de las distintas plantas del edificio. 

Entre los espacios afectados está el despacho del alcalde que deberá ser objeto de una remodelación posterior.     

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