Eduardo Parga: “Me hace ilusión seguir para luchar por recuperar la mayoría absoluta”

Eduardo Parga en el Centro Artesanía e Tradición de Buño en donde atiende de manera provisional a los vecinos por estar la sede consistorial en obras Manuel Froxán

Tras perder las elecciones de 2019, Eduardo Parga Veiga (Malpica, 1965) recuperó la alcaldía del Concello de Malpica en septiembre de 2021 gracias a una moción de censura en la que contó con el apoyo de Alfredo Cañizo, de AIM, alianza que se renovaría tras las elecciones de mayo de 2023, aunque saltaría por los aires en agosto del año siguiente, fecha desde la que el PP gobierna en minoría.

¿Cuáles fueron los motivos de la ruptura del pacto PP-AIM?

Todo se precipitó por las continuas desavenencias de Alfredo Cañizo con el tejido asociativo, situación que nos afectaba negativamente a la otra parte del gobierno, por lo que no nos quedó más remedio que tomar esa determinación.

¿Cómo lleva lo de tener que gobernar con mayoría simple?

La verdad es que es algo complicado. Sacar iniciativas adelante en esta situación es muy difícil y más cuando otras formaciones como PSOE y AIM no están dispuestos a ayudar. Aún así, vamos sacando cosas, aunque no tantas como nos gustaría.

¿Qué balance hace de mandato en lo tocante a infraestructuras de abastecimiento y saneamiento?

En el servicio de abastecimiento hemos introducido mejoras tanto en la digitalización de la ETAP como en el control de los depósitos de cabecera. También modernizamos los mecanismos de dosificación de residuos químicos. El siguiente paso será minimizar las pérdidas en la red, para los que ya hemos solicitado ayuda a Augas de Galicia. Además, estamos estudiando la posibilidad de realizar nuevas captaciones porque no hay que olvidar que en verano la población de Malpica prácticamente se triplica y que la estación estival cada vez es más larga y más seca.

"El nuevo consultorio y el centro de día serán muy importantes para un municipio como Malpica, al que queremos seguir dotando de más servicios para fijar población" Parga Veiga, alcalde de Malpica

¿En materia de saneamiento cuáles fueron las actuaciones más destacadas?

Ejecutamos la primera fase del saneamiento de Seixas y ahora trabajamos ya en la segunda, en la que se completará la acometida de la red principal, tras lo que solo faltará la conexión con el núcleo. También acabamos de firmar el convenio para la depuración de Beo, proyecto que supone una inversión de 1,2 millones de euros, de los que el 20% saldrá de las arcas municipales. A finales de año o, como muy tarde, a principios de 2027, comenzarán los trabajos.

¿Cómo está el proyecto del nuevo centro de salud?

Seguimos quemando etapas. En su momento adquirimos los terrenos necesarios y después hicimos la pertinente modificación puntual de las Normas Subsidiarias, que ya fue aprobada de manera inicial y ahora falta la definitiva por parte de la Xunta, que está a la espera de un nuevo informe de Costas del Estado que no acaba de llegar. Tan pronto la Xunta vuelva a pronunciarse, ya se le podrá hacer entrega de los terrenos en los que irá el nuevo centro médico.

Mucho más retraso acumula la apertura del centro de día de Buño...

"A los oleiros les dije que cuenten con nosotros para lo que quieren y les propuse volver a organizar la Mostra de forma conjunta, pero prefirieron seguir ellos solos" Eduardo Parga

Más ganas que tengo ya de que empiece a funcionar este servicio no las tiene nadie. De hecho, el proyecto nació en uno de mis mandatos y cuando marché dejé firmado el convenio con la Xunta para hacerlo realidad. Es indudable que lleva retraso pero parece que ya se ve la luz al final del túnel. Los técnicos me dicen que en cuestión de días quedará listo el pliego de condiciones para licitar la gestión externa del servicio. Tanto el centro de día como el nuevo consultorio van a ser muy importantes para un municipio como Malpica al que queremos seguir dotando de más y mejores servicios para ayudar a fijar población.

¿Cómo es la relación del Concello con el tejido asociativo?

Muy buena y de total predisposición por nuestra parte a ayudar en todo lo que podamos. Además, convocamos subvenciones nominativas para comisiones de fiestas y entidades culturales y deportivas, amén de facilitarles el uso de las instalaciones y de acometer mejoras en las mismas. Acabamos de cambiar el césped sintético en el campo de Pedra Queimada, en donde también reformaremos la cantina y construiremos baños nuevos, además de ampliar la zona de almacén. En el recinto de Xaviña, en Buño, también está previsto cambiar los focos de las distintas torretas apostando por la tecnología Led.

¿Esa predisposición es extensible a los oleiros de Buño?

Por supuesto. Sus problemas fueron con Cañizo, con el resto del gobierno no pasó nada. Me reuní con ellos y les dije que contaran con nosotros para lo que quisieran. También les propuse volver a organizar la Mostra de forma conjunta pero dijeron que preferían seguir por su cuenta tras la buena acogida que había tenido el evento el año anterior, aunque eso suponga tener que renunciar a la subvención de 80.000 euros de la Diputación.

Este año estuvieron a punto de no celebrarse las Festas do Mar por falta de comisión. ¿Qué puede hacer el Concello para evitar que la situación se repita en 2027?

El Concello puede ayudar pero no puede asumir la organización de ningún festejo porque estaría obligado a hacer lo mismo en el resto de las parroquias en las que no exista comisión, como también ocurrió este año en Leiloio y Cerqueda. Lo contrario sería discriminar, algo que no va con este gobierno. Esperemos que el próximo año algún vecino o colectivo se anime y, por lo de pronto, tenemos que darle las gracias y destacar la labor altruista de Pedro Pérez Martelo por asumir a título personal en el último momento la responsabilidad y posibilitar que vecinos y visitantes pudiésemos disfrutar finalmente de unas Festas do Mar bastante dignas. El Concello, que estaba dispuesto a ocuparse de las sesiones vermú, asumirá los gastos de la pólvora lanzada durante la procesión y de los pasacalles de los gaiteros de la asociación Malante.

"El remanente no se malgastó como dice la oposición, se empleó para pagar las parcelas que hubo que comprar y para hacer frente a la subida de los gastos por la inflación"

Los grupos de la oposición acusan a su gobierno de despilfarrar los más de 2 millones de remanente que había en 2022...

Algunos grupos de la oposición tienen una forma muy particular de ver las cosas, pero de despilfarro o malgasto nada. Cerca de la mitad de ese remanente se destinó a la compra de las parcelas para el nuevo centro de salud y la EDAR de Beo, y a mejoras viarias. El resto se lo engulló la inflación por cuanto los precios prácticamente se duplicaron, con la consiguiente repercusión en el coste de los servicios y mucho más en un concello como Malpica que lleva sin subir los impuestos desde 2012.

¿Seguirá siendo Eduardo Parga el candidato del PP en Malpica en la cita de mayo?

Es algo que no depende solo de mi, sino también del PP de Malpica y del provincial. Por ahora no hay nada decidido al respecto, pero reconozco que me hace ilusión seguir para tratar de luchar por recuperar una mayoría absoluta que es muy necesaria por el propio bien del pueblo. El mejor ejemplo lo tenemos en el caos y el descontrol que impera en el Gobierno central.

En el caso de obtener el respaldo de los vecinos, cuáles deberían ser las prioridades del nuevo proyecto de los populares de Malpica.

Además de seguir peleando por mejorar servicios e infraestructuras, creo que ya toca retomar el asunto del PXOM, paralizado desde hace años.

Es algo que no depende solo de mi,