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Malpica

Walter Pardo volverá a encabezar la lista del PSdeG-PSOE de Malpica en las municipales del próximo año

La decisión se adoptó por unanimidad en la reunión que celebró el pasado domingo la agrupación socialista local 

Redacción Carballo
15/10/2026 19:31
Walter Pardo Añón interviniendo en una sesión plenaria
Walter Pardo Añón interviniendo en una sesión plenaria
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El PSdeG-PSOE de Malpica anuncia que el actual portavoz municipal de la formación, Walter Pardo Añón, volverá a encabezar la candidatura socialista de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027 tras resultar elegido por unanimidad en la reunión celebrada por la agrupación local el pasado domingo.

Pardo Añón, que repite como candidato a la Alcaldía del Concello de Malpica por tercera vez consecutiva, se marca como objetivo principal apostar por un cambio de rumbo en el Concello, priorizando la atención a los problemas de los vecinos, la mejora de los servicios públicos básicos y el mantenimiento de las infraestructuras.

"O noso obxectivo é traballar por un concello que non deixe de lado as necesidades básicas da veciñanza, que escoite ós seus veciños e veciñas e que planifique o futuro con responsabilidade, proximidade e compromiso", declara el candidato socialista.

Para el PSdeG de Malpica la candidatura de Walter Pardo representa la continuidad del trabajo desarrollado por el grupo municipal socialista a lo largo de los años y la voluntad de seguir construyendo una alternativa para el Concello de Malpica  y de dar respuesta a las preocupaciones de vecinos y vecinas.

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