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Malpica

Malpica celebra 93 años de las Misiones Pedagógicas con teatro, música y un magosto popular

Las actividades que tendrán lugar este domingo serán en la Praza Anselmo Villar Amigo y, en caso de lluvia, en el Centro Cívico

A. Pérez Cavolo
17/10/2026 16:44
‘Carapuchiña’, de Pedras de Cartón
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Malpica conmemorará este domingo el 93 aniversario de la llegada de las Misiones Pedagógicas al municipio con una jornada que combinará teatro, música, baile y gastronomía popular. El programa, organizado por el Concello, recuperará el espíritu de aquella iniciativa cultural que en 1933 acercó las artes escénicas y otras manifestaciones culturales a la población.

Las actividades comenzarán a las 17.00 horas en la Praza Anselmo Villar Amigo, junto a la Casa da Santa, con la representación de ‘Carapuchiña’, de Pedras de Cartón. Se trata de un espectáculo de títeres y teatro de objetos con elementos de comedia, dirigido al público familiar y recomendado para niños a partir de cuatro años.

A las 18.30 horas llegará el turno de la música y el baile social de la mano de Dixital, que invitará a los asistentes a participar en una sesión de baile en la calle. La celebración incluirá también un magosto popular con castañas y chocolate para todas las personas que se acerquen a disfrutar de la jornada. 

Una mirada a las Misiones Pedagógicas de 1933

La conmemoración se completa con una exposición fotográfica dedicada a las Misiones Pedagógicas en Malpica, que ya puede visitarse hasta el 30 de octubre en el espacio expositivo del Centro Cívico.

La muestra permitirá recordar un episodio de la historia cultural del municipio que se remonta a 1933, cuando las Misiones Pedagógicas llevaron a Malpica el Retablo de Fantoches, una propuesta de teatro de marionetas que formaba parte de su labor de difusión cultural.

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