El ganado de alta calidad, un aliado contra los incendios en Malpica

La conselleira de Medio Rural visitó este jueves la explotación Os Valles Medio Rural

Los incendios forestales que afectaron a Malpica en 2010 marcaron un punto de inflexión para la explotación ganadera Os Valles. Sus propietarios decidieron cambiar la manera de criar a sus animales y apostar por el pastoreo en terrenos que hasta entonces permanecían abandonados y cubiertos de maleza. Más de quince años después, aquella transformación se ha convertido en un ejemplo de cómo la actividad ganadera puede contribuir a recuperar tierras y reducir el riesgo de propagación del fuego.

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, visitó este jueves la explotación para conocer su funcionamiento y destacar las ventajas de un modelo que combina la producción de carne con el mantenimiento del territorio. La granja cuenta actualmente con 98 animales de raza Rubia Galega y cruces mestizos, y gestiona una superficie declarada de 38 hectáreas.

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De esa extensión, seis hectáreas están destinadas al cultivo de maíz, mientras que el resto se utiliza para pastoreo y siega. La explotación está gestionada por dos socios, sin trabajadores contratados por cuenta ajena.

Del monte abandonado al aprovechamiento ganadero

Tras los incendios de 2010, los responsables de Os Valles contactaron con propietarios de terrenos de monte que habían dejado de utilizarse y que estaban ocupados por vegetación espontánea. Mediante acuerdos con sus titulares, comenzaron a incorporar esas superficies a la actividad ganadera.

De esta manera, las fincas recuperaron un uso productivo y el ganado pasó a desempeñar también una función en el mantenimiento de la vegetación. El aprovechamiento de los pastos permite controlar parte de la biomasa que se acumularía en terrenos abandonados, uno de los factores que pueden favorecer la propagación de los incendios forestales.

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Durante su visita, María José Gómez destacó que los propietarios “reformularon o seu sistema de produción e apostaron pola gandaría extensiva mediante o pastoreo”. La conselleira señaló que esta decisión permitió reducir las necesidades de mano de obra y maquinaria, mejorar el bienestar de los animales y recuperar superficies que habían quedado fuera de la actividad agraria.

Reformularon o seu sistema de produción e apostaron pola gandaría extensiva mediante o pastoreo María José Gómez, conselleira de Medio Rural

También subrayó la importancia de estas iniciativas en un municipio como Malpica, donde la actividad agrícola y ganadera tiene un peso limitado en comparación con otras zonas rurales de Galicia.

Según explicó, la recuperación de terrenos mediante el pastoreo contribuye a controlar la vegetación y a disminuir el riesgo de que un incendio se extienda con rapidez. Se trata de una forma de prevención vinculada directamente al mantenimiento de la actividad económica en el rural.

La transformación de Os Valles no se limita al aprovechamiento del terreno. La explotación también apuesta por la producción de carne amparada por la Indicación Geográfica Protegida (IXP) Ternera Gallega, y aproximadamente el 30% de los terneros que comercializa pertenecen a la categoría Ternera Gallega Suprema.

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La conselleira defendió que “calidade pode ir da man da recuperación do territorio” y destacó que la adaptación de la explotación a las características del entorno demuestra las posibilidades de combinar rentabilidad, bienestar animal y prevención de incendios.

En este sentido, calificó el aprovechamiento ganadero de los terrenos recuperados como un “escudo natural na prevención de lumes grazas ao control estratéxico da biomasa”. El caso de Os Valles refleja una de las alternativas para mantener activos terrenos que, de otro modo, podrían continuar abandonados. La utilización de esas superficies como pastos permite darles una función económica y contribuir a su conservación, al tiempo que reduce la acumulación de vegetación.