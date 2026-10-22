Malpica renueva los aparatos del circuito de calestenia del Sendeiro de Santo Hadrián

Uno de los aparatos renovados Concello de Malpica

El Concello de Malpica sigue apostando por la mejora y potenciación de sus espacios naturales. Uno de ellos es el Sendeiro de Santo Hadrián, en el que se ha procedido a la renovación de los aparatos del circuito de calestenia, deteriorados por el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas.

La actuación implicó un desembolso que rondó los 15.000 euros, de los que la Consellería de Medio Ambiente aportó un total de 12.400. Se trata de una mejora importante por cuanto se trata de uno de los parajes más emblemáticos y frecuentados del municipio por sus inmejorables vistas.