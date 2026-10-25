Los barcos atrapados en la dársena de Malpica volverán a faenar este lunes con normalidad

Un barco abandonando la dársena después de que con ayuda de una grúa se abriesen las compuertas Raúl López

Las nueve embarcaciones que desde el pasado miércoles permanecían atrapadas en la dársena de Malpica podrán salir de nuevo este lunes a faenar después de que a primeras horas de la tarde del domingo pudiesen abandonar el refugio portuario a través de las compuertas que hasta ahora les impedían salir.

El mecanismo que regula la entrada y salida lleva días atascado y para que poder abrirlo alrededor de las 16.00 horas de este domingo fue necesario contar con la ayuda de una grúa. Después de atarle unos cables a las dos hojas que lo conforman, se procedió a izarlas algunos centímetros, lo que posibilitó que volviese a funcionar el dispositivo de apertura manual.

Una vez que los barcos atrapados salieron hacia al muelle, las compuertas volvieron a cerrarse y así permanecerán hasta que este lunes técnicos de Portos se desplacen a Malpica para examinarlas y tomar una determinación.

Por tal motivo, la grúa permanecerá en las instalaciones portuarias por si, como parece, fuese necesario utilazarla de nuevo para efectuar las comprobaciones. En cualquier caso, el estado actual de las compuertas parece bastante precario. “Hoxe (por el domingo), coa a axuda da grúa, conseguiuse abrila e pechala de novo pero con moitas dificultades”, explicó todavía a pie de puerto el patrón mayor de Malpica, Pedro Pérez Martelo.

El máximo responsable del pósito es de los que creen que el problema se deriva del deterioro que acumulan las bisagras por el paso del tiempo, lo que hace que las hojas al abrir y cerrar rocen contra el fondo. Pérez Martelo dice también que al izarlas con la grúa se corre un riesgo evidente de romperlas.