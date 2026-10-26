Buzos de Portos determinarán a qué se deben los atascos de las compuertas de la dársena de Malpica

Las compuertas se abrieron el pasado domingo con ayuda de una grúa de gran tonelaje para permitir que saliesen las embarcaciones atrapadas Raúl López

Técnicos de Portos de Galicia se desplazaron a primeras horas de este lunes a Malpica para supervisar el estado de las compuertas de la dársena a fin de tratar de encontrar el origen de los frecuentes atascos que registra el mecanismo a la hora de proceder a su apertura y cierre. Las comprobaciones realizadas parecen confirmar que el problema no se debe a un deterioro de las bisagras, tal y como pensaban la mayoría de los armadores y marineros locales, sino al mal estado de la base de hormigón del fondo marino sobre la que giran las dos grandes hojas que conforman la compuerta del abrigo portuario.

Según explicó el patrón mayor de Malpica, Pedro Pérez Martelo, que estuvo presente durante las comprobaciones realizadas a lo largo de la mañana del lunes por el personal técnico de Portos, el fondo marino sobre el que descansan las compuertas se conformó a base de hormigón armado, por lo que se piensa que, a consecuencia del mucho tiempo transcurrido y de la corrosión marina, el hierro pudo oxidarse y levantar ese fondo hormigonado, contra el que ahora rozaría la doble puerta durante la maniobra de apertura y cierre manual.

Para averiguar si esta teoría es acertada o no, habrá que esperar a que un equipo de buzos examine con detenimiento el fondo marino en ese punto, motivo por el que Portos de Galicia convino en que este martes se desplazará a Malpica personal de una empresa especializada para hacer las comprobaciones. En el caso de que el problema se deba a un fenómeno de oxidación, el siguiente paso será decidir cómo se realizan los trabajos de reparación, que pasarán por rebajar el nivel de la base hormigonada sobre la que se mueven las puertas.

Trabajos urgentes

Una posibilidad es que sean buzos especializados quienes se encarguen de picar el firme y de su posterior reposición, aunque si la ejecución de esos trabajos acaba resultando más compleja, no quedará más remedio que recurrir a una excavadora con pico. En cualquiera de los casos, habrá que andar con cuidado para no romper el conducto hidráulico que conecta el motor con una de las puertas. En este caso, en su día también se dejó instalado un segundo conducto alternativo, que podría acortar los plazos de ejecución de los trabajos en el caso de que esté situado a una cota inferior.

Los responsables de la Cofradía de Pescadores de Malpica esperan que todos estos trabajos se acometan lo antes posible y que se aprovechen las condiciones meteorológicas favorables que se esperan para esta semana y la próxima. Y es que el invierno está ya a las puertas por lo que se hace indispensable poder recurrir al abrigo de la dársena antes de que llegue la temporada de borrascas.

Desde el pósito confirman asimismo que ya se remitió de manera oficial a Portos el escrito pidiendo compensaciones económicas para las ocho embarcaciones que no pudieron faenar ni el jueves ni el viernes de la pasada semana al quedar atrapadas en el interior del refugio portuario al no funcionar las compuertas. Por el momento no ha habido respuesta a ese escrito, aunque según el patrón mayor “o que queremos e o urxente agora mesmo é que nos arranxen as comportas”.