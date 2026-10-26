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Malpica

La playa de Malpica acoge el día 31 un simulacro de rescate de mamíferos marinos

La organización de la actividad corre a cargo de la asociación Mallas de Area en colaboración con el CEMMA

Manuel Froxán Rial
26/10/2026 18:32
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La Asociación Cultural Mallas de Area programa para el próximo sábado día 31 de octubre un simulacro de rescate de mamíferos marinos y tortugas, con el que se pretende instruir a la población a cerca de cómo actuar siempre que se encuentren animales marinos varados en una playa.  

La actividad se llevará a cabo en el arenal de Canido a partir de las 11.30 horas y es resultado de la colaboración entre Mallas de Area y la Coordinadora para o Estudo de Mamíferos Mariños (CEMMA). Los organizadores también cuentan con el apoyo del Concello de Malpica, Deputación da Coruña y Protección Civil.

Desde Mallas de Area animan a acudir a todos los amantes de la naturaleza y de los animales, "porque coidar o noso patrimonio natural tamén é coñecelo, respectalo e saber como actuar para protexelo", dicen.

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