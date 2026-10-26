La playa de Malpica acoge el día 31 un simulacro de rescate de mamíferos marinos
La organización de la actividad corre a cargo de la asociación Mallas de Area en colaboración con el CEMMA
La Asociación Cultural Mallas de Area programa para el próximo sábado día 31 de octubre un simulacro de rescate de mamíferos marinos y tortugas, con el que se pretende instruir a la población a cerca de cómo actuar siempre que se encuentren animales marinos varados en una playa.
La actividad se llevará a cabo en el arenal de Canido a partir de las 11.30 horas y es resultado de la colaboración entre Mallas de Area y la Coordinadora para o Estudo de Mamíferos Mariños (CEMMA). Los organizadores también cuentan con el apoyo del Concello de Malpica, Deputación da Coruña y Protección Civil.
Desde Mallas de Area animan a acudir a todos los amantes de la naturaleza y de los animales, "porque coidar o noso patrimonio natural tamén é coñecelo, respectalo e saber como actuar para protexelo", dicen.