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Malpica

Una cadena introducida bajo las compuertas de la dársena de Malpica provocaba su bloqueo

El mecanismo vuelve a estar operativo después de que buzos enviados por Portos de Galicia retirasen el atasco a lo largo de la mañana de este martes

Manuel Froxán Rial
27/10/2026 17:50
Un buzo de Portos supervisando las compuertas
Un buzo de Portos supervisando las compuertas
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Los cuatro buzos enviados por Portos descubrieron este martes qué era lo que impedía desde hace días abrir y cerrar con normalidad las compuertas de la dársena de Malpica. La explicación radicaba en que bajo las mismas se había incrustado una cadena que impedía el giro de las dos grandes hojas que conforman la estructura, a menos que fuesen izadas ligeramente con una grúa como se hizo el domingo y el lunes. 

La función original de la cadena que provocó la inutilización del dispositivo, era la de sostener una de las grandes ruedas de las defensas de las propias compuertas, hasta que cayó al mar a consecuencia de la oxidación y el peso. Los buzos, con ayuda de la grúa de gran tonelaje que lleva días en la explanada portuaria, retiraron el atasco y comprobaron que las bisagras de las puertas también tienen algo de holgura lo que también contribuyó a la avería. 

De esta forma, el mecanismo vuelve a estar operativo y de cara al próximo verano Portos pretende realizar un mantenimiento exhaustivo de las compuertas, para lo que habrá que desanclarlas, algo que no ocurre desde hace cosa de 20 años. 

Los trabajos se aprovecharán para modernizar su sistema de defensas y para rebajar la cota de los conductos del sistema hidráulico.

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