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Malpica

El parque infantil de Malpica permanecerá cerrado este jueves para reparar un juego

Desde el Concello piden comprensión y disculpas por las molestias 

Redacción Carballo
28/10/2026 19:57
Vista del parque infantil de Malpica
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El Concello de Malpica procedió a cerrar en la tarde de este miércoles el parque infantil de la capital del municipio, medida que permanecerá en vigor durante toda la jornada del jueves. Desde el ente local explican que la decisión obedece a la necesidad de reparar uno de los elementos de juego, concretamente una canasta de baloncesto, que resultó dañada en días pasados.

Los responsables municipales piden a los vecinos que respeten la medida para garantizar la seguridad durante los trabajos de reparación, a la vez que se disculpan por las molestias que se puedan ocasionar a las familias.

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