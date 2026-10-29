El oficio de las rederas busca relevo generacional en Malpica

Las redeiras de la comarca Archivo

El oficio de las rederas, una actividad estrechamente vinculada a la tradición marinera de Malpica, busca conectar con las nuevas generaciones para favorecer su continuidad. Con este objetivo, el Concello ha puesto en marcha el proyecto ‘Enredadeiras: as raíces que emerxen do mar’, una iniciativa que pretende dar a conocer el trabajo de estas profesionales, transmitir sus conocimientos y despertar el interés de los jóvenes por los oficios del mar.

El programa combinará actividades educativas dirigidas a la comunidad escolar con encuentros entre rederas, profesionales del sector pesquero y especialistas de diferentes ámbitos. La finalidad es poner en valor una actividad tradicional y abordar los desafíos que plantea su futuro, especialmente en lo relacionado con la formación y el relevo generacional.

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Una de las principales líneas de actuación será la organización de talleres y juegos relacionados con las redes de pesca. A través de estas propuestas, los escolares podrán acercarse al trabajo de las rederas y conocer su importancia dentro de la actividad pesquera. Las actividades también incorporarán contenidos sobre economía azul, economía circular y desarrollo sostenible, relacionando los conocimientos tradicionales con las nuevas necesidades del sector marítimo.

El proyecto contempla, además, la creación de un espacio de encuentro que se desarrollará durante un trimestre y reunirá a rederas, otros profesionales del mar y especialistas de diferentes disciplinas. Estas sesiones permitirán compartir experiencias y conocimientos, así como abordar cuestiones relacionadas con la situación actual y las perspectivas de futuro de los oficios marineros.

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‘Enredadeiras: as raíces que emerxen do mar’ cuenta con un presupuesto total de 20.853,01 euros y un período de ejecución comprendido entre febrero de 2026 y octubre de 2027. La iniciativa está cofinanciada por la Unión Europea y la Xunta de Galicia, a través de las ayudas del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero (GALP) Costa da Morte.