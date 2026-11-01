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Malpica

Xurxo Agrasar de As Garzas enseñará sus recetas en un taller gratuito en Malpica

El restaurante con estrella Michelin acogerá el 12 de noviembre una nueva sesión de las jornadas gastronómicas municipales

A. Pérez Cavolo
01/11/2026 18:42
Eva Fares, la jefa de cocina de As Garzas y Xurxo Agrasar
Eva Fares, la jefa de cocina de As Garzas y Xurxo Agrasar
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El cocinero Xurxo Agrasar del restaurante As Garzas de Barizo será el protagonista de la próxima sesión de las jornadas gastronómicas ‘Sabores do noso pobo’, organizadas por la Concejalía de Promoción Económica del Concello de Malpica. La actividad se celebrará el jueves 12 de noviembre, entre las 18.00 y las 20.00 horas, en el propio restaurante.

Se trata de la tercera cita de esta iniciativa municipal, que busca acercar la cocina de los profesionales locales a los vecinos mediante sesiones en las que los participantes pueden aprender a preparar diferentes platos y conocer técnicas y recetas.

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En esta ocasión, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer la cocina con Estrella Michelin, en un encuentro centrado en la elaboración de platos y en el intercambio de conocimientos gastronómicos.

La actividad será gratuita, aunque las plazas estarán limitadas a veinte personas. Las inscripciones podrán realizarse en el Concello de Malpica a partir de este lunes.

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