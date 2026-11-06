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Malpica

Las cuatro viviendas que ofrece en alquiler el portal estatal Casa 47 en Malpica ya pueden solicitarse a partir de este sábado

El plazo para que las personas interesadas formalicen sus peticiones finaliza el 26 de noviembre

Europa Press
06/11/2026 21:23
Vista de Malpica
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La entidad pública estatal de vivienda Casa 47 incorporó a su portal inmobiliario un total de 442 nuevas viviendas de alquiler en seis comunidades autónomas que estarán disponibles en la web a partir de este sábado, 7 de noviembre. Del global, 104 están en Galicia, segunda comunidad con mayor cifra. Por provincias, en la de Lugo hay 67, todas ellas en el municipio de Monforte de Lemos. En A Coruña hay 27 viviendas: Teo (9), Miño (8), Malpica (4), Ares (3) y una en Ferrol, Arteixo y Cedeira. Y la decena restantes están en la provincia de Pontevedra, nueve de ellas en Poio y una en Lalín. 

Del total en España, 109 están en la Región de Murcia, 104 están en Galicia, la Comunidad Valenciana suma 86, Cataluña aporta 73, en Castilla-La Mancha se añadieron 63 y en el Principado de Asturias hay siete nuevas viviendas. Los precios oscilan entre los 350 y los 1.210 euros mensuales.

Las viviendas de esta nueva convocatoria, que se suman a las 807 de anteriores convocatorias, estarán disponibles en portal .casa47.es a partir de este sábado, 7 de noviembre, y las inscripciones podrán realizarse hasta el próximo 26 de noviembre llenando el formulario de solicitud online. Las bases y detalles de la convocatoria también podrán consultarse a través del Portal, que incluye fichas individuales con fotografías y localización de todas las viviendas, así como el precio mensual de alquiler y la renta anual de la unidad básica de convivencia que puede acceder a cada vivienda

Los alquileres de estas viviendas se ajustarán al modelo de asequibilidad, estabilidad y transparencia de Casa 47, con precios por debajo del 30% de los ingresos de cada hogar, contratos de hasta 75 años y procesos de adjudicación fiables mediante sorteo ante notario.

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