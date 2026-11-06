Las playas de Malpica ya tienen adoptantes comprometidos con su conservación

Surfistas en la playa de Beo de Malpica Cavolo

Las nueve playas de Malpica ya tienen adoptantes comprometidos con su protección y conservación. Centros educativos, asociaciones culturales y colectivos medioambientales asumirán el cuidado de los distintos arenales del municipio a través del programa ‘Adopta unha Praia’, una iniciativa con la que el Concello pretende implicar directamente a la ciudadanía en la defensa del litoral. La propuesta permitirá que cada playa cuente con un colectivo de referencia encargado de promover actividades de sensibilización, limpieza y seguimiento de su estado.

Los escolares tendrán un papel destacado en esta iniciativa. El CEIP Joaquín Rodríguez Otero adoptará Area Maior, el CEIP Milladoiro se implicará en Canido, el IES Urbano Lugrís tendrá como referencia Seaia y el CRA Nosa Señora do Faro participará en la conservación de Seiruga. De esta manera, los centros podrán trasladar la educación ambiental fuera de las aulas y acercar a los alumnos al conocimiento y cuidado de su entorno.

Una aplicación para surfistas de todo el mundo desde Malpica Más información

La participación se extenderá también al tejido asociativo. Aprende a través do Surfing se ocupará de Beo, la Asociación Cultural Carcaxía de Barizo y la Asociación Cultural Salitre de As Torradas. Por su parte, Limpocean asumirá dos arenales, San Miro y Riás, completando así la distribución de las nueve playas entre los ocho colectivos participantes.

El compromiso de los adoptantes irá más allá de la recogida de residuos, ya que también colaborarán en la observación del entorno y en la identificación de posibles problemas ambientales. Las actividades e incidencias quedarán recogidas en el ‘Caderno da Praia’, una herramienta destinada a documentar el seguimiento de cada arenal y fomentar una relación continuada entre los participantes y los espacios que han adoptado.

Esta iniciativa se suma a otros proyectos vinculados al litoral de Malpica, donde también han surgido propuestas tecnológicas desde el sector privado, como Wave Day, una aplicación especializada en la previsión de las condiciones marítimas y del oleaje en las playas.