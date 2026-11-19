El Concello de Malpica completa la reforma del campo de la fiesta y del parque infantil de Santirso
La inversión rondo los 50.000 euros, de los que 35.000 fueron aportados por la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes
Los vecinos de la parroquia malpicana de Santirso ya pueden hacer uso del campo de la fiesta y del parque infantil toda vez que el Concello acabó de ejecutar las actuaciones de mejora de ambos espacios públicos, que ahora ofrecen una imagen renovada y más cuidada.
En la mejora de estos ámbitos pensados para favorecer la convivencia, el encuentro entre vecinos y el esparcimiento de los más pequeños, el Concello de Malpica invirtió casi 50.000 euros, de los que 35.000 se financiaron con una subvención concedida por la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta.
El alcalde, Eduardo Parga, declara que el objetivo de su gobierno es el de seguir trabajando para "mellorar os espazos públicos das parroquias e dotar o noso municipio de instalacións máis modernas, funcionais e adaptadas ás necesidades da veciñanza”.