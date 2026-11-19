Imagen renovada del campo de la fiesta de Santirso Concello de Malpica

Los vecinos de la parroquia malpicana de Santirso ya pueden hacer uso del campo de la fiesta y del parque infantil toda vez que el Concello acabó de ejecutar las actuaciones de mejora de ambos espacios públicos, que ahora ofrecen una imagen renovada y más cuidada.

En la mejora de estos ámbitos pensados para favorecer la convivencia, el encuentro entre vecinos y el esparcimiento de los más pequeños, el Concello de Malpica invirtió casi 50.000 euros, de los que 35.000 se financiaron con una subvención concedida por la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta.

Vista del parque infantil tras la actuación realizada Concello de Malpica

El alcalde, Eduardo Parga, declara que el objetivo de su gobierno es el de seguir trabajando para "mellorar os espazos públicos das parroquias e dotar o noso municipio de instalacións máis modernas, funcionais e adaptadas ás necesidades da veciñanza”.