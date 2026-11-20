Poco después de las dos de la tarde se produjo un incendio en el centro de Malpica, en concreto, en la calle Emilio González López, aledaña a la playa. Los Bomberos tuvieron que actuar y desalojar a los vecinos por el portal del inmueble que da a la fachada marítima después de que la Policía Local no consiguiese apagar las llamas con extintores.

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El fuego se produjo en las cables del edificio Ventorrillo, justo a la altura del supermercado Aliprox. Policía y Guardia Civil entraron por el inmueble de al lado para llamar a los pisos y evacuar a sus ocupantes.

“Esto es tercermundista, mira cómo están todos los cables”, decía una vecina del edificio

Tras más de un cuarto de hora de actuación, los Bomberos consiguieron apagar las llamas, aunque el suceso todavía seguía dejando escenas de miedo en la calle, cortada al tráfico. “Esto es tercermundista, mira cómo están todos los cables”, decía una vecina del edificio mientras llamaba a su marido para que saliera por el portal de la playa. También se sucedieron nervios y llantos entre varios niños que regresaban del colegio y se encontraron con que no podían entrar en casa.