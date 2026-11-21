Encendido del árbol de Navidad en Buño Raúl López Molina

Los más pequeños de Buño volverán a tener un papel protagonista en la llegada de la Navidad. Después de la buena acogida de la primera edición, la localidad malpicana recuperará el próximo 5 de diciembre la celebración de ‘Luz e Maxia no Quinteiro’, una tarde en la que los adornos elaborados por los propios niños, el chocolate caliente y los villancicos del Coro de Buño acompañarán el encendido del árbol navideño de la plaza.

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La jornada comenzará a las 16.30 horas en la antigua Carnicería de Guillermo, situada en la Praza de Santa Xusta, con un taller en el que los participantes elaborarán adornos artesanales para decorar el gran árbol de Navidad de Buño. La actividad, dirigida a niños y niñas acompañados por un adulto, incluirá una chocolatada y requerirá inscripción previa.

El momento de compartir esas creaciones con el resto de los vecinos llegará a las 18.00 horas, cuando la celebración se trasladará a la decoración del árbol. A los adornos confeccionados durante el taller se sumarán los que quieran aportar los propios residentes, en una actividad abierta a toda la comunidad. El Coro de Buño pondrá la música a este encuentro con la interpretación de villancicos, antes de que, a las 18.30 horas, se enciendan las luces del árbol y quede inaugurada simbólicamente la Navidad en la localidad.

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Durante el encuentro también se podrá adquirir la lotería de Navidad de la asociación O Quinteiro, que continuará a la venta hasta el 13 de diciembre o hasta agotar existencias. Además del propio evento, estará disponible en la Peluquería Isabel, el bar A Cantina y a través de Sara Casal, Cristina Becerra, Alberto Penedo y Miguel Varela.