El cableado en otro de los edificios de la avenida Emilio González López A. Pérez Cavolo

El incendio que el viernes obligó a desalojar un edificio de viviendas en la avenida Emilio González López en Malpica ha puesto el foco sobre un problema que se extiende por prácticamente todo el casco urbano: la acumulación de cables eléctricos y de telecomunicaciones que recorren las fachadas, se entrecruzan y forman auténticas marañas en algunos puntos.

Lo ocurrido en en edificio Escorial ha disparado la preocupación entre los residentes y los vecinos de la zona, que advierten de que el estado de estas instalaciones no es exclusivo del inmueble afectado y supone un grave riesgo para la seguridad de los inmuebles. “Esto es tercermundista, mira cómo están todos los cables”, lamentaba una vecina durante el incendio, mientras señalaba el entramado de conducciones que discurre por los edificios.

Basta con dar un paseo por el casco urbano de Malpica para comprobar que el problema no se limita a la avenida Emilio González López, donde se produjo el incendio. La maraña de cables eléctricos y de telecomunicaciones se extiende por prácticamente toda la localidad, con tendidos que recorren las fachadas, se entrecruzan, cuelgan y forman grandes madejas alrededor de cajas de conexiones.

El resultado es una imagen más propia de las favelas brasileñas que de una localidad europea. Según denuncian los vecinos, buena parte de ese cableado lleva años en desuso, pero las compañías no lo retiran cuando instalan nuevas líneas, de modo que las conducciones antiguas se van acumulando junto a las nuevas. Una situación que, más allá del evidente deterioro estético, plantea interrogantes sobre el mantenimiento y la seguridad de las instalaciones. En la propia avenida donde se declaró el fuego, únicamente el edificio de construcción más reciente se libra de ese entramado de cables adosados a las paredes.

Ahora pasó aquí, pero tal y como están los cables por toda Malpica, esto no va a tardar mucho en repetirse en otro lado Una de las afectadas

“Ahora pasó aquí, pero tal y como están los cables por toda Malpica, esto no va a tardar mucho en repetirse en otro lado”, advertía este sábado una de las residentes. La vecina también recordaba que el fuego se produjo a plena luz del día, cuando fue posible detectar rápidamente lo que estaba sucediendo. “Menos mal que no fue de noche que todos estábamos durmiendo, sino hubiera sido peor”, añadía.

Un incendio que pudo extenderse a otros edificios

La ubicación del foco del incendio pudo resultar determinante para limitar las consecuencias. Según la información recabada entre los afectados, el fuego se originó en las proximidades de una caja de protección eléctrica situada junto a la escalera exterior que comparten el edificio Escorial y el inmueble contiguo. La actuación de los fusibles habría interrumpido el suministro eléctrico, evitando que las llamas continuasen propagándose por una mayor cantidad de cableado. De no haberse producido ese corte, los vecinos temen que el incendio pudiera haber alcanzado otras instalaciones y comprometido los edificios próximos.

No obstante, todavía habrá que esperar a la intervención de los peritos para determinar qué provocó el siniestro. La concentración de cables y conexiones en el punto afectado plantea además la dificultad de identificar el origen exacto del posible fallo eléctrico y establecer si existía alguna deficiencia previa. La investigación deberá aclarar también qué instalaciones resultaron afectadas y si es necesario adoptar medidas adicionales de seguridad.

El estado del cableado en la avenida Emilio González López de Malpica A. Pérez Cavolo

Las consecuencias del incendio continuaban siendo visibles este sábado. Los vecinos que se habían quedado sin electricidad recuperaron el suministro durante la tarde del viernes, pero el alumbrado público permaneció apagado hasta la mañana de este sábado, cuando los operarios trabajaron para restablecerlo. La zona está, además, sin conexión a internet ni telefonía fija, una incidencia que fueron los propios residentes quienes tuvieron que comunicar a sus respectivas operadoras.

El supermercado Aliprox pudo reabrir sus puertas durante la mañana, aunque en su interior todavía persistía un fuerte olor a humo, al igual que en la vivienda de la primera planta más afectada por las llamas. Las ventanas de este piso, instaladas recientemente, también sufrieron daños, mientras que el exterior del edificio presenta un importante deterioro en la zona alcanzada por el fuego.

La zona está, además, sin conexión a internet ni telefonía fija, una incidencia que fueron los propios residentes quienes tuvieron que comunicar a sus respectivas operadoras

La comunidad de propietarios había reformado la fachada hace poco más de un año mediante un sistema de aislamiento térmico exterior (SATE). Aunque el material utilizado cuenta con propiedades de protección frente al fuego, las elevadas temperaturas y los daños sufridos en la parte inferior podrían haber comprometido su integridad. Serán los peritos quienes determinen si puede conservarse o si será necesario retirar y sustituir parte del revestimiento, lo que podría incrementar considerablemente el alcance económico de los desperfectos.

Un problema que va más allá de una fachada

El incendio también ha reabierto el debate sobre las condiciones en las que se despliegan y mantienen las redes eléctricas y de telecomunicaciones en el casco urbano. La abundancia de cables sobre las fachadas no constituye por sí misma una infracción, pero las instalaciones deben cumplir requisitos específicos de seguridad, protección y conservación, especialmente cuando conviven conducciones de distinta naturaleza.

El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión regula las condiciones de instalación de las redes eléctricas aéreas y de los conductores que discurren por fachadas, incluidos sus sistemas de fijación y las separaciones de seguridad. Por su parte, la Ley General de Telecomunicaciones contempla el uso de canalizaciones subterráneas o interiores y permite los despliegues por fachada en determinadas circunstancias, siempre que no comprometan la seguridad pública.

Un incendio iniciado en el cableado eléctrico pco antes de las dos de la tarde generó alarma en Malpica, obligando a desalojar un edificio A. Pérez Cavolo

La responsabilidad sobre el mantenimiento depende de la titularidad de cada instalación. Las empresas distribuidoras deben garantizar la seguridad de sus redes eléctricas, mientras que las operadoras de telecomunicaciones responden de sus respectivos tendidos y equipos. El Concello también dispone de competencias urbanísticas para intervenir ante determinadas deficiencias que afecten a la seguridad de los inmuebles o del espacio público, aunque la inspección técnica de las instalaciones eléctricas corresponde a la administración autonómica.

En el caso del edificio Escorial, el alcalde de Malpica, Eduardo Parga, señaló el viernes que el cableado eléctrico afectado pertenece a Fenosa, por lo que apuntó a la compañía como responsable de los daños. No obstante, la determinación de las causas y las posibles responsabilidades deberá esperar a las conclusiones de las inspecciones técnicas.