Vista de la sede consistorial de Malpica EC

Varios jóvenes que alcanzaron recientemente la mayoría de edad y que llevan toda su vida empadronados en el Concello de Malpica, no podrán ejercer finalmente por primera vez su derecho al voto el próximo domingo por cuanto, según denuncian sus familias, el censo electoral no fue convenientemente actualizado.

La situación la detectó hace unas semanas, cuando ya había vencido el plazo para subsanar posibles errores en el censo electoral, una de las familias afectadas al recibir en su domicilio las tarjetas censales de sus distintos miembros, excepto la de su hija de 20 años. Fue entonces cuando la joven, a la que le hacía ilusión ejercer por vez primera su derecho a voto, accedió a la sede electrónica del INE y al introducir su número de DNI comprobó que su nombre no figuraba inscrito en el censo.

La familia explica que después se dirigieron al Concello, en donde les indicaron que la anomalía se debía a que en el padrón no constaba el número de DNI de la joven, algo que los afectados achacan a que no se cumple con la obligación de actualizarlo con regularidad. La irregularidad afectaría a unos ocho jóvenes nacidos entre los años 2006 y 2008, aunque los familiares de la joven que destapó el caso creen que el número real de afectados puede ser mayor.

Los denunciantes dicen querer hacer pública la situación para evitar que pueda repetirse en el futuro, a la vez que se quejan amargamente porque se le está privando a su hija de un derecho fundamental: "Votar é un dereito, non un favor, e a nosa filla no vai poder exercelo porque quen ten o deber de actualizar os datos do padrón non o fixo".

Tanto su hija como otros dos afectados más presentaron el pasado lunes una reclamación en el Concello, momento en el que sí se corrigió la anomalía que afectaba a sus respectivos DNIs. Sin embargo, la medida llega tarde y ninguno de los tres jóvenes podrá votar el domingo por cuanto el plazo para presentar reclamaciones por omisiones o errores detectados en la inscripción electoral finalizó el día 19 del pasado mes de octubre.

"As tres familias que presentamos a reclamación imos a seguir moi de cerca o proceso porque ao padrón de habitantes hai que darlle a importancia que ten. O Concello de Malpica debe buscar solucións e tomar medidas para que non se volva a privar aos poucos xóvenes que quedan nos concellos rurais dun dereito fundamental como o de ir a votar unha vez cumprida a maioría de idade", dice la madre de una de las afectadas.