Un escaparate de una de las ediciones anteriores del concurso Concello de Malpica

El Concello de Malpica de Bergantiños convoca el concurso de escaparates de Navidad, que tiene como objetivo incentivar y promocionar el pequeño comercio del municipio mediante la decoración de los escaparates con motivos navideños. En este caso, podrán participar todos los comercios que tengan escaparate al exterior en cualquiera de las parroquias del municipio y que estén adornados con elementos decorativos navideños.

El plazo de inscripción se abrirá el 7 de diciembre de 2026, a las 9:00 horas, y se cerrará el 18 de diciembre, a las 14:00 horas y los establecimientos participantes deberán permanecer con sus escaparates decorados entre el 21 de diciembre de 2026 y el 7 de enero de 2027.

Un jurado formado por tres miembros valorará la vistosidad, la originalidad y la calidad técnica y de imagen de los escaparates. Estará integrado por el concejal de Promoción Económica, Empleo, Mar, Comercio, Medio Rural y Fiestas, Luis Miguel Fernández García, y por las presidencias (o personas designadas) de la Asociación San Xulián de Malpica y de la Asociación Malpica Felina.

El fallo se producirá antes de 15 de enero de 2027 y el listado de premiados se publicará en la sede electrónica, en el tablón de anuncios y en el Facebook del Ayuntamiento.

Cada comercio solo podrá recibir uno de los tres premios, dotados con 100 (tercero premio), 200 (segundo premio) y 300 euros (primer premio). Las solicitudes podrán presentarse en el registro del Concello, de forma presencial o telemática, con la hoja de inscripción y la documentación exigida.