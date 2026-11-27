En el pleno de este jueves se aprobó una moción instando al Concello a avanzar en la licitación del SAF AEC

La CIG insta al Concello de Malpica a elaborar y publicar lo antes posible los pliegos de condiciones del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que lleva años prestándose en precario, sin un contrato administrativo en vigor. La actual empresa presta el servicio contra factura, situación que favorece la persistencia de los incumplimientos de la normativa laboral y de prevención de riesgos laborales y que afecta directamente a la calidad asistencial que recibe la vecindad, afirma la central sindical nacionalista.

Desde la CIG explican que la trabajadoras del SAFde Malpica han mantenido conversaciones con el alcalde en los dos últimos años para que se regularice esta situación administrativa y se dote de garantías jurídicas la prestación del servicio, ya que la inexistencia de pliegos de condiciones dificulta el control y la fiscalización por por parte del Ayuntamiento del cumplimiento de las obligaciones en materia sociolaboral y asistencial, así como la aplicación de penalizaciones contractuales ante los incumplimientos de la empresa.

Pese a que desde el Concello se anunció en varias ocasiones que ya se está trabajando en los pliegos, lo cierto es que las trabajadoras continúan a día de hoy en una situación de total precariedad, sufriendo una elevada parcialidad en sus jornadas, reiteradas modificaciones unilaterales de sus condiciones de trabajo y constantes alteraciones de los horarios, sin las evaluaciones de riesgos exigidas por la normativa de prevención de riesgos laborales y sin garantías efectivas de su derecho a la seguridad y a la salud en el trabajo.

En este contexto, la representación legal de las personas trabajadoras de la CIG en el SAF promovió, a través del BNG, la presentación de una moción para instar al Concello a avanzar en la licitación del contrato y, previamente, abrir una mesa de trabajo con la representación de las trabajadoras, con objeto de incorporar a los pliegos sus propuestas de mejora de las condiciones laborales y de la calidad asistencial del servicio. El texto acabó siendo aprobado en el pleno del pasado jueves.