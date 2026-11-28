En primer término, por la izquierda, el edil Miguel Ángel Varela, portavoz del BNG de Malpica, durante una sesión plenaria Mar Casal

En la sesión ordinaria de pleno que el pasado jueves celebró la corporación municipal de Malpica fue aprobada por unanimidad la moción del BNG en la que exigía la urgente licitación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). A la sesión asistieron una veintena de trabajadoras del servicio.

Los nacionalistas destacan que la aprobación de esta iniciativa supone la culminación del trabajo institucional desarrollado por su grupo desde el año 2023 para tratar de regularizar un servicio "fundamental para as persoas maiores e dependentes do municipio".

El BNG ya presentó en marzo de 2023 un ruego plenario advirtiendo de irregularidades en la prestación del servicio. En mayo de 2024 hizo lo propio a través de una moción, en la que ya demandaba la licitación del servicio, asunto que volvería a llevar al salón de sesiones en septiembre de ese mismo año ante la falta de avances. En julio de 2025 volverían a presentar una moción y en septiembre de ese año aprovecharon el turno de ruegos y preguntas para recordarle al alcalde que se había comprometido a licitar el servicio casi un año antes.

Durante el pleno del jueves, el portavoz nacionalista, Miguel Ángel Varela, explicó que el SAF se viene manteniendo mediante facturación directa a la empresa que presta el servicio sin contrato en vigor ni licitación previa. Apuntó asimismo que esta práctica irregular viene siendo objeto de continuas advertencias y reparos formales por parte de Intervención, al superarse los límites legales de contratación menor y mantener servcios con el plazo de ejecución vencidos.

Varela señaló asimismo que este modelo "ten consecuencias directas sobre a calidade do servizo e sobre as condicións laborais das traballadoras do SAF, un sector altamente feminizado que sofre unha brutal precariedade laboral e salarial, un convenio colectivo caducado desde hai máis dunha década e a falta de medidas de prevención de riscos adaptadas á súa realidade laboral".

Sus argumentos fueron tenidos en cuenta y la corporación, por unanimidad votó a favor de la moción de los nacionalistas pidiendo la urgente licitación del Servizo de Axuda no Fogar. En base a ella, el Concello de Malpica adquiere varios compromisos:

1. Finalizar de forma urgente e inmediata el expediente parea la licitación pública del SAF

2. Garantizar en los nuevos pliegos la subrogación obligatoria de todo el personal, así como criterios estrictos de calidad asistencial y clausulado social penalizador que impida que la empresa adjudicataria haga negocio a cuenta de la calidad del cuidado de las personas mayores.

3. Convocar de manera inmediata una mesa de trabajo con las representantes legales de las trabajadoras para incorporar sus aportaciones y necesidades en la redacción de los pliegos de condiciones antes de su aprobación definitiva.

4. Instar a la Xunta de Galicia y al Estado a asumir el 100% de lo coste real de la dependencia, liberando a las arcas municipales de los 100.000 euros de fondos propios que Malpica destina actualmente a financiar esta competencia autonómica.