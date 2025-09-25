Belén do Campo anuncia la construcción de una nueva senda en Ponteceso

Visita de Belén do Campo a PontecesoCEDIDA

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, acompañada por el alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, y por la directora territorial de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, María Pilar Arias, visitó ayer la zona en la que se llevará a cabo la construcción de una nueva senda que prolongará el actual paseo litoral de Ponteceso, siguiendo el curso del río Anllóns por su margen derecha, y reforzando la valorización del cauce. Las obras comenzarán la primera semana de octubre y quedarán ejecutadas antes de que finalice noviembre.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto cercano a los 45.000 euros, contempla la ejecución de un tramo de alrededor de 500 metros de longitud, con la colocación de un borde de acero corten, la habilitación de un pavimento de tierra estabilizada con cemento de 10 centímetros de espesor y la instalación de bolardos metálicos que impedirán el acceso de vehículos.

Durante la visita, Belén do Campo destacó que la creación de este tipo de sendas supone una inversión clave para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, al mismo tiempo que contribuye a la protección y valorización de los espacios naturales. “Con iniciativas como esta fomentamos un uso sostenible del territorio, promovemos la movilidad peatonal y ofrecemos nuevos recursos para el ocio y el turismo sostenible”, señaló.

La Xunta continúa así su apuesta por impulsar actuaciones que compatibilicen la conservación ambiental con el disfrute social y turístico, reforzando la conexión de la ciudadanía con los ríos y con el paisaje.