Concello y concesionaria promueven un consumo responsable del agua

Cartel promocional de la campaña para fomentar el consumo responsable de agua en PontecesoCedida

El Concello de Ponteceso y Espina&Delfín, empresa concesionaria del servicio de agua, ponen en marcha la campaña ‘A auga é vida. Aprovéitaa’ para fomentar el consumo responsable de agua.

Esta iniciativa surge tras declarar la Xunta la prealerta por escasez de agua moderada en el río Anllóns. Se pretende sensibilizar sobre la importancia de preservar los recursos naturales, incidiendo en pequeños gestos del día a día que pueden marcar la diferencia, como cerrar el grifo mientras se enjabonan los platos, no tirar basura por el inodoro ni aceite por el vertedero, ducharse en vez de bañarse o utilizar la lavadora y el lavavajillas con cargas completas. También se recomienda moderar el uso del agua para llenar piscinas, lavar vehículos y regar jardines, así como cerrar la llave de paso en caso de ausencia prolongada.