El Melga celebra su duodécimo aniversario con una jornada de puertas abiertas

Cartel por el XII Aniversario del Melga, con las instalaciones de Ponteceso de fondoCEDIDA

El Museo Etnolúdico de Galicia (Melga) cumple este sábado doce años desde su inauguración en Ponteceso, un aniversario que se conmemorará con una jornada de puertas abiertas gratuita en horario de mañana y tarde.

El centro, gestionado por la Fundación Ricardo Pérez y Verdes, fue inaugurado en 2013 tras tres años de intenso trabajo de catalogación y organización de infraestructuras. Desde entonces se ha consolidado como un espacio cultural y pedagógico de referencia, con más de 4.000 piezas que muestran la evolución de los juegos y deportes tradicionales y modernos a lo largo de la historia.

El Patronato de la Fundación decidió por unanimidad abrir el museo de manera excepcional este sábado, pese a que el Melga permanece cerrado por vacaciones hasta el próximo 15 de octubre. El público podrá visitar las instalaciones de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas.

En sus doce años de vida, el Melga ha recibido el reconocimiento de visitantes particulares, grupos escolares y asociaciones culturales y deportivas, además del apoyo de medios de comunicación y agentes turísticos. “Han sido doce años de intensa labor pedagógica, cultural y lúdica que hoy celebramos gracias al respaldo de todas las personas que se han acercado a visitarnos”, destacan desde la dirección.

El Melga ha invitado a vecinos y turistas a sumarse a esta celebración, con la oportunidad de conocer de cerca sus salas expositivas en una jornada especial de aniversario.