Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ponteceso

La TVG graba en el Melga un reportaje sobre la colección de muñecas y muñecos de gestos

Es única en Galicia y permanece expuesta en la segunda sala del museo desde hace tres años

Natalia Serrano
02/10/2025 22:24
El equipo de la TVG que realizó el reportaje en el Melga
Ricardo Pérez y Verdes junto a Begoña Fontenla, del equipo de la TVG - CEDIDA

Un equipo de la Televisión de Galicia (TVG) visitó ayer el Museo Etnolúdico de Galicia (Melga), en Ponteceso, para grabar un reportaje del programa ‘En el foco’ sobre su singular colección de “muñecas y muñecos de gestos”, también conocidos como “realistas”. El director del museo, Ricardo Pérez y Verdes, ejerció de anfitrión y fue entrevistado por la periodista Begoña Fontenla junto a su ayudante de cámara, Ángel Gutiérrez.

La colección, donada en 2022 por la empresaria Patricia Fernández Martínez, reúne 82 piezas fabricadas en los años 50 en Onil (Alicante). Única en Galicia y de las pocas que existen en España, permanece expuesta en la segunda sala del museo desde hace tres años.

Te puede interesar

Capturas de pantalla explicativas de la aplicación XuntaEu y algunas de las funciones que ofrece

Más de 110.000 gallegos emplean la aplicación XuntaEu para sus gestiones con la Administración
Redacción
Firma del convenio entre XEAL y Paseniño

XEAL y Paseniño ponen en marcha una iniciativa de ocio inclusivo para jóvenes usuarios
Redacción
Cartel de la presentación de 'Punto de Araña' en Laxe

Presentación en Laxe de ‘Punto de araña’, un homenaje a mujeres valientes
Redacción
Cartel de la presentación de 'O lanzador de coitelos' en Corcubión

Fernando Castro Paredes presentará en Corcubión ‘O lanzador de coitelos’
Redacción