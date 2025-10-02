Ponteceso
La TVG graba en el Melga un reportaje sobre la colección de muñecas y muñecos de gestos
Es única en Galicia y permanece expuesta en la segunda sala del museo desde hace tres años
Un equipo de la Televisión de Galicia (TVG) visitó ayer el Museo Etnolúdico de Galicia (Melga), en Ponteceso, para grabar un reportaje del programa ‘En el foco’ sobre su singular colección de “muñecas y muñecos de gestos”, también conocidos como “realistas”. El director del museo, Ricardo Pérez y Verdes, ejerció de anfitrión y fue entrevistado por la periodista Begoña Fontenla junto a su ayudante de cámara, Ángel Gutiérrez.
La colección, donada en 2022 por la empresaria Patricia Fernández Martínez, reúne 82 piezas fabricadas en los años 50 en Onil (Alicante). Única en Galicia y de las pocas que existen en España, permanece expuesta en la segunda sala del museo desde hace tres años.