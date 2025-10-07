Ponteceso implanta un sistema pionero en Galicia para reforzar la seguridad de su GES

Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Ponteceso CEDIDA

El Concello de Ponteceso ha puesto en marcha un nuevo sistema técnico y organizativo pionero en Galicia dentro de su Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES), con el objetivo de garantizar la máxima protección tanto para los efectivos del servicio como para la ciudadanía.

La principal novedad de este modelo es la incorporación de la figura del recurso preventivo en cada turno de trabajo. Esta figura será la encargada de detectar, comunicar y corregir los riesgos que puedan surgir durante las intervenciones, velando por la seguridad del equipo y de las personas afectadas por cualquier emergencia. Además, la medida incluye la implantación de procedimientos operativos claros y unificados, que permitirán actuar con mayor eficacia y coordinación, optimizando la respuesta ante situaciones críticas.

El alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, subrayó la importancia de adoptar este sistema tras la reciente oleada de incendios que afectó al municipio y a buena parte de la comarca durante el mes de agosto. En palabras del regidor, este tipo de sucesos “reafirman la necesidad de contar con un servicio de emergencias bien organizado y sujeto a protocolos de actuación que garanticen tanto la seguridad de los vecinos y vecinas como la de los profesionales del GES”. Mato destacó además que esta incorporación supone “un paso histórico para nuestro servicio de emergencias, situando a Ponteceso como referente en prevención y profesionalidad”.

En la misma línea, el concejal de Seguridade e Emerxencias, Juan Vidal, quiso poner en valor el compromiso y la entrega del personal del GES, asegurando que “día a día demuestran su valía y su dedicación al servicio de la ciudadanía”. El edil recordó que esta medida no solo refuerza la protección de los profesionales, sino que también incrementa la confianza de la población en un servicio que desempeña un papel esencial ante incendios, accidentes o emergencias naturales.

El nuevo sistema es fruto de un intenso proceso interno de planificación, coordinación y revisión técnica. El objetivo ha sido consolidar una cultura preventiva pionera y establecer una estructura con vocación de continuidad en el tiempo, que asegure un funcionamiento eficiente y sostenible.

Con esta iniciativa, el Concello de Ponteceso refuerza su apuesta por la seguridad y la modernización de los servicios públicos. La adopción de este modelo no solo mejora la gestión operativa de las emergencias, sino que también representa una garantía adicional de protección para la ciudadanía, que dispondrá de un servicio "más seguro, ágil y preparado", según señala el ente local.

El alcalde avanzó que el Ayuntamiento seguirá trabajando para mantener y perfeccionar este sistema, incorporando nuevas medidas que contribuyan a reforzar la seguridad, la calidad y la excelencia de un servicio considerado esencial para el bienestar de la población.