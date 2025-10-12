Mi cuenta

Ponteceso

Renovado el camino entre la Cooperativa de Pazos y Vimieiro en Ponteceso

La obra consistió en la mejora del firme de esta pista, deteriorada por el paso del tiempo

Natalia Serrano
12/10/2025 17:39
Arreglo de una pista en la parroquia de Pazos, Ponteceso
Arreglo de un camino de la parroquia de Pazos, Ponteceso
CEDIDA

El Concello de Ponteceso continúa con la puesta en marcha de su plan de mejora de las diferentes aldeas rurales del municipio y, en esta ocasión, acaba de completar la renovación del camino que une la Cooperativa de Pazos con la zona de Vimieiro.

La obra consistió en la mejora del firme de esta pista, que se encontraba deteriorada por el paso del tiempo y del tráfico. Las actuaciones se completaron, además, con la renovación de la señalización.

El alcalde, José Manuel Mato, señaló que el objetivo de estos trabajos es garantizar “que las vías y carreteras de titularidad municipal estén en el mejor estado posible” y subrayó también la importancia de acondicionar este camino para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

El regidor hizo hincapié en que “desde el gobierno local trabajamos cada día para mejorar los servicios de nuestro entorno rural, buscando que nuestros vecinos disfruten de las mejores infraestructuras posibles”.

