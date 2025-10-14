Reforma de la cantina del campo de fútbol del Corme

Estado de los trabajos en la cantina Cedida

El Concello de Ponteceso, en colaboración con la Secretaría Xeral para o Deporte, está llevando a cabo la obra de mejora de la cantina del campo de fútbol de O Cairo, en Corme-Porto. El proyecto, adjudicado por un importe total de 59.125,90 euros, busca modernizar y hacer más accesible este espacio, mejorando el confort y la funcionalidad para los socios y aficionados del Corme CF.

El proyecto incluye la sustitución completa de la cubierta, de la estructura y de los cierres, así como el cierre frontal mediante una carpintería acristalada, que protegerá de las inclemencias meteorológicas. Además, se prevé la renovación total de las instalaciones de electricidad, fontanería e iluminación (se cambiará por luminarias LED).

El nuevo espacio contará también con un pequeño almacén, una barra con fregadero y una sala destinada a reuniones y exposición de trofeos, lo que convertirá la cantina en un lugar más funcional y acogedor para el uso social y deportivo. El alcalde, José Manuel Mato, prevé que las obras estén listas a final de mes. “O deporte e o apoio aos clubs e eventos deportivos de Ponteceso sempre terán no Concello se u principal aliado”, aseguró el regidor.