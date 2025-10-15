La Diputación convertirá la cafetería de la playa de Balarés en un auditorio al aire libre

Firma del convenio entre la Diputación y la COAG para el concurso de ideas del auditorio de la playa de Balarés Cedida

La playa de Balarés, en Ponteceso, contará con un auditorio al aire libre impulsado por la Diputación y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG). Este miércoles, el ente provincial y la COAG firmaron un convenio para convocar un concurso de proyectos para la construcción de un auditorio al aire libre y la mejora del entorno de la cafetería situada en este enclave costero y que lleva unos años cerrada, con el objetivo de crear un espacio destinado a conciertos, actividades culturales y encuentros sociales.

El proyecto, que forma parte de una estrategia más amplia de la institución provincial para revalorizar el patrimonio público y natural, pretende convertir Balarés en un punto de referencia para la vida cultural y turística de la comarca de Bergantiños. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 150.000 euros para la ejecución material de las obras, además de los premios y honorarios asociados al concurso de arquitectura.

El auditorio estará concebido como un espacio abierto, en diálogo con el paisaje costero, que permitirá acoger diferentes tipos de actividades sin alterar el equilibrio ambiental del entorno. La Diputación provincial subraya que el proyecto busca “integrar a arquitectura coa paisaxe natural e impulsar a sustentabilidade a través dun deseño que poña en valor os recursos ambientais e culturais de Ponteceso".

El acuerdo fue formalizado por el diputado de Contratación, Patrimonio e Equipamentos, Xosé Penas, y el decano-presidente del COAG, Luciano González, en presencia de la presidenta de la Delegación de A Coruña del Colexio, Encarnación Ruth Varela.

Con esta colaboración, se pretende seleccionar la propuesta arquitectónica que mejor responda a los valores de calidad, funcionalidad y respeto ambiental que promueve la institución provincial. Además del proyecto en Balarés, la Diputación también impulsa otro concurso de arquitectura destinado a la rehabilitación del edificio claustral del Pazo de Arenaza, en el municipio de Oleiros.

En este caso, el objetivo es ampliar las instalaciones del actual espacio de coworking que funciona en el complejo, combinando la conservación del patrimonio histórico con la creación de un entorno moderno y adaptado a las nuevas dinámicas laborales.

Ambas iniciativas, que se desarrollarán bajo la dirección técnica del COAG, forman parte del compromiso conjunto de las dos entidades con la promoción de la calidad arquitectónica, la innovación sostenible y la puesta en valor del patrimonio provincial.

Los concursos de proyectos permitirán seleccionar las mejores propuestas entre los profesionales de la arquitectura que se presenten, que optarán a premios económicos por un total superior a 20.000 euros y a la adjudicación de los trabajos de redacción y dirección de las obras. El presupuesto global destinado a estas dos actuaciones supera los 400.000 euros, incluyendo los costes de ejecución, honorarios y galardones.

Ambos convenios tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, plazo en el que deberán completarse las distintas fases administrativas y constructivas de los proyectos. La Diputación da Coruña y el COAG destacan que estas convocatorias buscan reforzar el papel de la arquitectura como herramienta de desarrollo social, económico y cultural..