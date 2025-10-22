El IES Eduardo Pondal participará en el GaliciaSkills con cinco representantes

Alumnos del IES de Ponteceso que participarán en el GaliciaSkills Cedida

El IES Eduardo Pondal de Ponteceso contará con una destacada participación en el campeonato autonómico de Formación Profesional GaliciaSkills 2025, que se celebrará del 28 al 30 de octubre en el recinto de la Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda.

En esta edición, el centro competirá en dos familias profesionales: Transporte y mantenimiento de vehículos; y Servicios socioculturales y a la comunidad, siendo esta la primera vez que participa en la segunda de ellas, cuatro años después de su implantación en el instituto.

Los cinco alumnos que representarán al centro son Luis Guillermo González-Botas, en Pintura; Alberto Vieites, en tecnología del automóvil; Brais Docampo, en tecnología del vehículo industrial y agrícola; Aarón Pérez, en carrocería; y Helena Vázquez, en atención sociosanitaria.

El GaliciaSkills es un campeonato autonómico que reúne a los mejores estudiantes de Formación Profesional de toda Galicia. En él se premian la excelencia técnica y la capacidad para resolver retos reales del ámbito laboral. Además de servir como escaparate del talento y las oportunidades que ofrece la FP. Esta cita abre las puertas a los SpainSkills, el campeonato estatal, y a las competiciones internacionales WorldSkills, que reúnen a los mejores jóvenes profesionales del mundo. La directora del instituto pontecesano, Clara Regueira, manifestó estar muy orgullosa y mostró su agradecimiento tanto al alumnado participante como a las personas que los tutorizan.

Antecedentes de éxito

Hace dos años, Ponteceso celebró la victoria de Borja Mourín, que ganó en la modalidad de Carrocería y representó a Galicia en los SpainSkills, un recuerdo que inspira a las nuevas promociones de participantes.

Aunque no representando al instituto de Ponteceso, otra antigua alumna del centro, María Bazar, continuó su formación en el CIFP Paseo das Pontes, con el que participó en el concurso en el mismo año que Borja, 2023. Allí logró la victoria en la modalidad de panadería, lo que le permitió llegar hasta los WorldSkills.