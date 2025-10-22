El IES Eduardo Pondal participará en el GaliciaSkills con cinco representantes

De izquierda a derecha: Brais, Alberto, Helen, Guille e Aarón Cedida

El IES Eduardo Pondal de Ponteceso contará con una destacada participación en el campeonato autonómico de Formación Profesional GaliciaSkills 2025, que se celebrará del 28 al 30 de octubre en el recinto de la Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda.

En esta edición, el centro competirá en dos familias profesionales: Transporte y mantenimiento de vehículos; y Servicios socioculturales y a la comunidad, siendo esta la primera vez que participa en la segunda de ellas, cuatro años después de su implantación en el instituto.

Los cinco alumnos que representarán al centro son Luis Guillermo González-Botas, en Pintura; Alberto Vieites, en tecnología del automóvil; Brais Docampo, en tecnología del vehículo industrial y agrícola; Aarón Pérez, en carrocería; y Helena Vázquez, en atención sociosanitaria.

El GaliciaSkills es un campeonato autonómico que reúne a los mejores estudiantes de Formación Profesional de toda Galicia. En él se premian la excelencia técnica y la capacidad para resolver retos reales del ámbito laboral.

Además de servir como escaparate del talento y las oportunidades que ofrece la FP, esta cita abre las puertas a los SpainSkills, el campeonato estatal, y a las competiciones internacionales WorldSkills, que reúnen a los mejores jóvenes profesionales del mundo.

La directora del instituto pontecesano, Clara Regueira, manifestó estar muy orgullosa y mostró su agradecimiento tanto al alumnado participante como a las personas que los tutorizan.

Hace dos años, Ponteceso celebró la victoria de Borja Mourín, que ganó en la modalidad de Carrocería y representó a Galicia en los SpainSkills, un recuerdo que inspira a las nuevas promociones de participantes.

Aunque no representando al instituto de Ponteceso, otra antigua alumna del centro, María Bazar, continuó su formación en el CIFP Paseo das Pontes, con el que participó en el concurso en el mismo año que Borja, 2023.

Allí logró la victoria en la modalidad de panadería, lo que le permitió llegar hasta los WorldSkills.

El IES Eduardo Pondal reafirma así con su participación su compromiso con la calidad educativa y con la proyección del talento de su alumnado

Claudia oanes, participará en moda

Con raíces en O Esto (Cabana), donde reside su abuela, Claudia Oanes Rodríguez, que cursó toda su etapa escolar en Arteixo, mantiene hoy una estrecha vinculación con la Costa da Morte, donde además juega al fútbol.

Esta estudiante participará en el próximo campeonato GaliciaSkills, en la modalidad de Tecnología de la moda, representando al IES A Pinguela, de Monforte de Lemos, donde comenzó sus estudios el pasado curso.

Durante la competición deberá patronar, realizar transformaciones sobre los propios patrones, cortar, coser y finalmente presentar su creación en el maniquí.

Claudia competirá contra otras dos compañeras de A Coruña, una de Vigo y otra de su mismo instituto.