Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ponteceso

Portos y la Cofradía de Corme analizan las mejoras en las infraestructuras portuarias

Además, se revisaron las subvenciones concedidas en los últimos años por la Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Redacción
22/10/2025 21:55
Representantes de Portos y la Consellería do Ma reunidos con la directiva de la cofradía de Corme
Representantes de Portos y la Consellería do Ma reunidos con la directiva de la cofradía de Corme
Cedida

El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, y la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro de la Consellería do Mar, Ánxeles Vázquez, mantuvieron este miércoles una reunión de trabajo con representantes de la Confradía de Pescadores de Corme (Ponteceso)

El encuentro tuvo lugar en la sede del ente público y sirvió para analizar posibles mejoras y ayudas destinadas a la entidad profesional. Durante la reunión, la cofradía trasladó a Portos la necesidad de acometer diversas actuaciones de mantenimiento en las infraestructuras portuarias, entre ellas la renovación de escaleras y defensas, así como la mejora del tren de fondeos

También se abordó el estado de tramitación de la obra de reparación de la rampa de varada, actualmente pendiente de un informe de Costas del Estado. 

Además, se revisaron las subvenciones concedidas en los últimos años por la Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, especialmente las relacionadas con equipamientos pesqueros, vigilancia y asistencia técnica. En este marco, se recordó que la confradía ha recibido ayudas por un importe cercano a los 200.000 euros, destinadas a dotaciones como el servicio TicPesc, un guindastre, una cámara frigorífica y la mejora de la calidad de conservación de los productos del mar. 

El encuentro se enmarca en la línea de colaboración entre la Consellería do Mar y las cofradías gallegas para avanzar en la modernización y mantenimiento de las infraestructuras portuarias y pesqueras, así como en el refuerzo de los medios técnicos de las entidades del sector.

Te puede interesar

El teleclub de Buño

El teleclub de Buño se transformará en un centro contra la soledad no deseada
Manuel Froxán Rial
De izquierda a derecha: Brais, Alberto, Helen, Guille e Aarón | CEDIDA

El IES Eduardo Pondal participará en el GaliciaSkills con cinco representantes
Redacción
Una clase de apicultura en la EFA Fonteboa

Fonteboa abre la inscripción para el Programa integral de formación apícola 2025-2026
Manuel Froxán Rial
Ricardo García Mira durante su etapa en el Congreso

García Mira analiza en Italia y China el impacto del cambio climático en las ciudades
Redacción