Portos y la Cofradía de Corme analizan las mejoras en las infraestructuras portuarias

Representantes de Portos y la Consellería do Ma reunidos con la directiva de la cofradía de Corme Cedida

El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, y la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro de la Consellería do Mar, Ánxeles Vázquez, mantuvieron este miércoles una reunión de trabajo con representantes de la Confradía de Pescadores de Corme (Ponteceso).

El encuentro tuvo lugar en la sede del ente público y sirvió para analizar posibles mejoras y ayudas destinadas a la entidad profesional. Durante la reunión, la cofradía trasladó a Portos la necesidad de acometer diversas actuaciones de mantenimiento en las infraestructuras portuarias, entre ellas la renovación de escaleras y defensas, así como la mejora del tren de fondeos.

También se abordó el estado de tramitación de la obra de reparación de la rampa de varada, actualmente pendiente de un informe de Costas del Estado.

Además, se revisaron las subvenciones concedidas en los últimos años por la Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, especialmente las relacionadas con equipamientos pesqueros, vigilancia y asistencia técnica. En este marco, se recordó que la confradía ha recibido ayudas por un importe cercano a los 200.000 euros, destinadas a dotaciones como el servicio TicPesc, un guindastre, una cámara frigorífica y la mejora de la calidad de conservación de los productos del mar.

El encuentro se enmarca en la línea de colaboración entre la Consellería do Mar y las cofradías gallegas para avanzar en la modernización y mantenimiento de las infraestructuras portuarias y pesqueras, así como en el refuerzo de los medios técnicos de las entidades del sector.