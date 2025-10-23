La Feira das Fabas de Ponteceso alcanza este sábado su XXXIII edición

El alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, con el cartel de la Feira das Fabas Cedida

La Feira das Fabas de Poneteceso celebrará este sábado en el recinto de A Trabe su trigésimo tercera edición. Las actividades previstas se desarrollarán entre las 11.45 y 13.30 horas. Tanto el callejero local como la plaza de A Trabe contarán con la animación de “Os Picurruchos”, y al mediodía se procederá a la lectura del pregón.

La tarea de ensalzar la fiesta fue encargada este año a un ganadero local José Manuel Gil, como gesto de reconocimiento hacia ese sector que, provisto con sus cisternas, fue fundamental en la lucha contra los dramáticos incendios que asolaron distintas zonas del municipio entre los días 2 y 16 del pasado mes de agosto, llegando a poner en peligro algunas viviendas, sobre todo en la zona de Corme Aldea.

El alcalde, José Manuel Mato, señala que es un reconocimiento más que merecido a 33 profesionales ganaderos que con sus máquinas y tractores cisterna se dedicaron con valentía a combatir el fuego y a construir cortafuegos para evitar que las llamas siguiesen avanzando.

El regidor llega a referirse a ellos como “héroes” y apunta que en esta ocasión no hacía falta ir a buscar un pregonero fuera ya que nadie mejor que los agricultores y ganaderos que en agosto dieron todo un ejemplo de coraje trabajando codo a codo con brigadistas, militares y Guardia Civil hasta que el peligró quedó conjurado.

El equipo encargado de la elaboración de la fabada estará formado por Pablo Blanco, Josefa Amado y Manuel Rama, este último como jefe de máquinas. En el monumental guiso se emplearán alrededor de 300 kilos de alubia blanca autóctona, recién cosechada, junto con otros 300 kilos de carne de cerdo de distintas piezas, chorizos caseros y una selección de condimentos que completan el secreto del sabor: cuarenta litros de aceite de oliva, cebollas, ajos, especias, cominos, sal y abundante agua.

Cinco horas de cocción

La cocción, que se prolonga durante cinco horas, comenzará a las ocho de la mañana con un trabajo meticuloso que combina paciencia y experiencia. Los preparativos incluyen la limpieza y aderezo de todos los ingredientes en los días previos para garantizar el mejor resultado. Al mediodía se celebrará el pregón, antes de dar paso a la degustación popular, en la que dos mil raciones de fabada serán servidas al público con la generosidad habitual. Los asistentes podrán incluso repetir plato hasta que se agoten las existencias, una tradición que forma parte del encanto del evento.

La organización, como cada año, obsequiará a los comensales con un kit elaborado con piezas de la tradicional olería de Buño, compuesto por recipiente de barro, pan, servilleta y vaso para vino o agua. Los tickets para participar se pusieron a la venta en el edificio consistorial desde el lunes y podrán adquirirse también este sábado en el propio recinto ferial, antes del inicio del reparto.

El ambiente festivo se prolongará durante toda la jornada con la actuación de la cantante Judith Cundins, que pondrá ritmo al tardeo musical tras la comida. La música servirá de acompañamiento a una fiesta que combina sabor, tradición y participación vecinal. La iniciativa parte del Concello de Ponteceso, con el apoyo institucional de la Xunta de Galicia y la Diputación de A Coruña.