Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ponteceso

La Feira das Fabas vuelve a triunfar en Ponteceso con más de mil raciones para chuparse los dedos

José Manuel Gil fue el pregonero en representación de los ganaderos que ayudaron en la extinción del fuego

Redacción
25/10/2025 22:23
Feira das Fabas de Ponteceso
Feira das Fabas de Ponteceso
Raúl López Molina

Ponteceso volvió a demostrar este sábado porque es el rey de los platos otoñales de la Costa da Morte adjudicándose un nuevo éxito en la Feira das Fabas que celebró en A Trabe su trigésimo tercera edición. Tal y como estaba previsto se repartieron más de mil raciones que, según los cientos de comensales que se dieron cita en la fiesta gastronómica, estaban para chuparse los dedos. 

No es para menos, ya que la fabada se preparó con unos 300 kilos de alubia blanca autóctona, recién cosechada, junto con otros 300 kilos de carne de cerdo de distintas piezas, chorizos caseros y una selección de condimentos que completan el secreto del sabor: cuarenta litros de aceite de oliva, cebollas, ajos, especias, cominos, sal y abundante agua. 

El pregón corrió a cargo del ganadero local José Manuel Gil (Gil da Campara) como un gesto de la organización, en agradecimiento a todos los ganaderos pontecesáns que colaboraron con la extinción de los incendios que asolaron el municipio en verano. Gil dijo sentirse agradecido “por dedicarnos esta homenaxe nunha festa como esta que tanto arraigo ten no noso concello”. 

33ª Feira das Fabas de Ponteceso Ponteceso

El pregonero también dio las gracias a todos los equipos de emergencia que participaron en la extinción del fuego y, en especial, a todos los vecinos de las zonas afectadas porque, destacó “unha vez máis a solidariedade e unión da veciñanza fixo posible que non houbese vítimas mortais”. Así, la tarde típicamente otoñal trascurrió entre raciones de fabada, buen ambiente y la música de Judith Cundins.

Te puede interesar

Presentación de la iniciativa Praia Pallet

El Concello de Malpica implanta el sistema ‘Praia pallet’ para la recogida de basura marina
Redacción
El evento fue todo un éxito, organizado por la AC Adro de Vilaño

La macropulpada de Adro de Vilaño superó el medio millar de comensales
Redacción
Un momento de la cita que se disputó este sábado en Carballo

Carballo disfrutó de un exitoso Memorial Carlos Servando
Rosa Balsa Silveira
Simón Lamas, entrenador del Bergantiños

El Bergan busca en Santander su cuarto triunfo consecutivo
Redacción