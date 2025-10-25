La Feira das Fabas vuelve a triunfar en Ponteceso con más de mil raciones para chuparse los dedos

Feira das Fabas de Ponteceso Raúl López Molina

Ponteceso volvió a demostrar este sábado porque es el rey de los platos otoñales de la Costa da Morte adjudicándose un nuevo éxito en la Feira das Fabas que celebró en A Trabe su trigésimo tercera edición. Tal y como estaba previsto se repartieron más de mil raciones que, según los cientos de comensales que se dieron cita en la fiesta gastronómica, estaban para chuparse los dedos.

No es para menos, ya que la fabada se preparó con unos 300 kilos de alubia blanca autóctona, recién cosechada, junto con otros 300 kilos de carne de cerdo de distintas piezas, chorizos caseros y una selección de condimentos que completan el secreto del sabor: cuarenta litros de aceite de oliva, cebollas, ajos, especias, cominos, sal y abundante agua.

El pregón corrió a cargo del ganadero local José Manuel Gil (Gil da Campara) como un gesto de la organización, en agradecimiento a todos los ganaderos pontecesáns que colaboraron con la extinción de los incendios que asolaron el municipio en verano. Gil dijo sentirse agradecido “por dedicarnos esta homenaxe nunha festa como esta que tanto arraigo ten no noso concello”.

El pregonero también dio las gracias a todos los equipos de emergencia que participaron en la extinción del fuego y, en especial, a todos los vecinos de las zonas afectadas porque, destacó “unha vez máis a solidariedade e unión da veciñanza fixo posible que non houbese vítimas mortais”. Así, la tarde típicamente otoñal trascurrió entre raciones de fabada, buen ambiente y la música de Judith Cundins.