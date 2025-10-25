Ponteceso anuncia el inicio de la senda peatonal de Pazos con casi 400.000 euros de inversión

La carretera en Ponteceso en la que se construirá la nueva senda Cedida

El alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, anunció este sábado el inicio de las obras de la senda peatonal de Pazos, actuación que reforzará la seguridad vial en la AC-419, concretamente en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 2+990 y 3+350. Esta obra llega tras la firma este año de un convenio de colaboración con la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y la directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas.

Además de la ejecución de la senda peatonal, se habilitará una zona de aparcamiento, dos pasos de peatones y se reforzará la señalización existente. Según la previsión de la Xunta, que asume la licitación del proyecto, las obras podrían estar listas a principios de 2026. Las actuaciones en Pazos forman parte del Plan Hurbe y se llevarán a cabo con una inversión total de 397.250 euros.

De esa cantidad, la Xunta aporta el 70%, lo que supone 278.074 euros, en tanto que los restantes 119.174 euros procedente de las arcas municipales. El alcalde agradeció la predisposición de la Xunta por su “completa colaboración para hacer realidad esta demanda”, una intervención que calificó de “esencia para seguir reforzando la seguridad viaria en la zona”.

Asimismo, José Manuel Mato avanzó que próximamente mantendrá un nuevo encuentro con la conselleira, en el que se abordarán otros asuntos que considera importantes para continuar mejorando los servicios e infraestructuras.