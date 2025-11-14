Mi cuenta

Ponteceso

Llegan a su fin las obras de reforma de la cantina del campo de fútbol de Corme

El Concello de Ponteceso, en colaboración con la Secretaría Xeral para o Deporte, invirtió 59.000 euros en la actuación

Redacción
14/11/2025 22:27
Vista de la remozada cantina del campo de O Cairo | cedida

El campo de fútbol de O Cairo, en Corme, cuenta ya con una cantina totalmente renovada después de que en los últimos días culminarán los trabajos de mejora acometidos por el Concello de Ponteceso. 

La actuación, en la que se invirtieron algo más de 59.000 euros, fue posible gracias a la colaboración de la Secretaría Xeral para o Deporte. 

El proyecto que acaba de ejecutarse sirvió para modernizar la cantina del recinto deportivo y hacerla más accesible, redundando así en una mayo comodidad para los aficionados que acuden a presencias los partidos de las distintas categorías del Corme CF. 

Entre las intervenciones realizadas figura también la sustitución de la cubierta, de la estructura y de los cierres, incluido el frontal, que cuenta con nueva carpintería acristalada por lo que los usuarios estarán protegidos en caso de inclemencias meteorológicas. 

También se renovaron las instalaciones de fontanería, electricidad e iluminación, apostando en este caso por luminarias tipo Led. 

Se trata de una cantina más funcional, que también incluye una sala para reuniones y exposición de trofeos. 

El alcalde, José Manuel Mato, anuncia que la intención del gobierno local es seguir mejorando las instalaciones deportivas municipales.

