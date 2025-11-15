La Fundación Torre Pujales dice que el anterior convenio del Maccmo vence todavía en 2030

En el centro el edificio de Corme en el que está emplazado el Maccmo EC

La guerra abierta entre el gobierno municipal del Concello de Ponteceso y la Fundación Torre Pujales al respecto del nuevo convenio que los responsables municipales quieren imponerles para que siga abierto el Museo de Arte Contemporáneo Costa da Morte de Corme (Maccmo) parece lejos de remitir y todo apunta a que el recurso cultural y turístico cada vez está más cerca de cerrar sus puertas.

Desde el Concello sigue sin responder a la solicitud de la Fundación de ampliar el plazo de un mes dado para abandonar el edificio en el caso de que no accedan a firmar el convenio, plazo que expira a principios de diciembre.

La decisión del alcalde, José Manuel Mato, de redactar un nuevo documento por entender que algunas de las cláusulas del anterior podrían ocasionar serios perjuicios para las arcas municipales, ha dado lugar después de varias reuniones a la redacción de un borrador definitivo que ahora la parte contraria califica de “leonino”, mientras desde el Concello aseguran no estar dispuestos a modificar ni una simple coma.

En una de las cláusulas se recoge que la Fundación responsable del Maccmo solo podrá utilizar para fines culturales una de las cuatro plantas del edificio situado en la rúa Real número 14 de Corme Porto, concretamente la cuarta planta.

En otro apartado se dice que la Fundación no podrá disponer de las llaves del inmueble ni de la contraseña de la alarma y que para poder acceder al edificio fuera del horario de atención al público, deberá contar con la autorización del alcalde.

También se obliga a Torre Pujales a asegurar las obras expuestas en la cuarta planta y a contratar un seguro de responsabilidad civil por posibles daños causados en las instalaciones por valor de 1 millón de euros y con un sublímite por víctima de 600.000 euros.

Otras cláusulas recogen que no estará permitido almacenar obras de arte en el edificio y que la Fundación deberá reparar con cargo a su seguro cualquier daño que cause en las instalaciones del edificio de propiedad municipal.

Por último, se explica que, en caso de no aceptar este convenio, la entidad dispondrá de un mes de plazo para retirar todas las obras y dejar en perfecto estado los espacios ocupados hasta ahora.

Charo del Rincón, patrona de la Fundación Torre Pujales, considera inasumible que se les obligue a contratar una póliza de responsabilidad civil por importe de 1.000.000 euros, por lo que le pide al alcalde que explique si el Concello de Ponteceso está dispuesto a contratar, con el dinero de todos los contribuyentes, otro seguro de idéntica cuantía para las restantes tres plantas del referido edificio de la Rúa Real.

También desmiente que el Ayuntamiento esté obligado a reparar posibles daños que sufran las obras, tanto las expuestas como las almacenadas, y remite para ello a una cláusula de los anteriores convenios.

Charo del Rincón le dice además al alcalde: “No se equivoque, non nos echan del Maccmo, son ustedes los que se quedan sin el Maccmo porque cuando nos vayamos el Maccmo y sus obras se van con nosotras”.

Al respecto incide en que, de consumarse su marcha, por muchas exposiciones de artistas locales que se puedan hacer en el inmueble de la rúa Real, 14, Corme tendrá en todo caso un centro cultural, pero “nunca volver a tener uno de los 4 únicos museos de arte contemporáneo que hay en Galicia, ni la clasificación de interés cultural y gallego que tiene el Maccmo”.

Al regidor le dice asimismo que olvida que “el museo es el Maccmo, es decir, las obras que ha reunido la Fundación para constituir este museo. Usted no tiene un museo, tiene un edificio que fue restaurado y creado para uso de museo”.

En Galicia solo hay cuatro museos de ese tipo

Además de recordar que en toda Galicia solo hay cuatro museos de arte contemporáneo, entre los que está el Maccmo, desde la Fundación Torre Pujales inciden en que con su marcha de Corme van a desaparecer las becas que se concedían a artistas nacionales e internacionales que promocionaban la zona; el proyecto del Museo cerámico al aire libre ‘Ruta dos Pailos’; las exposiciones temporales y las actividades culturales que se programaban de manera puntual; etcétera.