Para Torre Pujales el convenio del Maccmo es un castigo a ciertas patronas de la Fundación

Vista del edificio municipal que acoge el Maccmo de Corme EC

La Fundación Torre Pujales quiere aclarar que la entidad no tiene guerra abierta alguna con el Concello de Ponteceso, “simplemente no estamos de acuerdo con el convenio que el señor alcalde nos ha enviado y, además, ya hay un convenio firmado el 3 de enero de 2020 cuya duración es de 10 años”.

Al respecto del nuevo convenio “imposible de firmar” dicen también que les gustaría saber si es una idea exclusiva del alcalde y si éste cuenta con los apoyos suficientes para llevarlo a cabo, añadiendo que hasta que la Fundación Torre Pujales llevó a los medios de comunicación el nuevo texto, nadie sabía de la existencia del mismo.

“No sé hasta qué punto parece un castigo que nos quiere dar (el alcalde) a ciertas patronas de la Fundación por ‘las continuas faltas de respeto’ que dice continuamente que le hacemos”, añaden, para incidir seguidamente en que “no hay que confundir faltas de respeto con opiniones críticas, y la verdad, que en este mundo donde la política, sus debates, plenos, etcétera.... están como están, que se centre en este tema no se entiende”.