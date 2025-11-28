Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ponteceso

Ponteceso dará continuidad a la primera fase de la senda fluvial del Anllóns

El tramo inicial, de medio kilómetro, fue posible gracias a una ayuda de la Xunta

Redacción
28/11/2025 23:12
La inversión en la primera fase fue de 45.000 euros
La inversión en la primera fase fue de 45.000 euros
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina

El Concello de Ponteceso anuncia que la primera fase del paseo fluvial del río Anllóns tendrá continuidad. 

Para llevar a cabo dicha actuación se contó con la colaboración de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático que aportó los 45.000 euros que costó la ejecución de las obras. 

El alcalde, José Manuel Mato, dice tener claro que una de las prioridades del equipo de gobierno va a ser la de “continuar con esta línea de traballo, executando máis metros de itinerarios peonís para comunicar O Coto co Anllóns, dándolle ao río o protagonismo que merece”. 

La primera fase permitió habilitar al lado del río un sendero de medio kilómetro de largo con pavimento de tierra estabilizada y bolardos metálicos para impedir el acceso por parte de los vehículos. 

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Ramón Canalda dando instrucciones a sus jugadores en el partido ante el Oleiros

El Escola Lubiáns busca ante el Traviesas su sexto triunfo liguero
Laura Rodríguez
El carballés Chimpo lanzando a portería en el Calvo Xiria-Reconquista

El Calvo Xiria quiere seguir haciendo de su pista un fortín
Redacción
El pleno comenzó con un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género

A Laracha destinará los 262.000 euros del Plan Adicional 4/2025 a mejorar plazas y vías
Redacción
Una sesión plenaria de archivo en Cabana

El acuerdo de cesión de una parcela a Íntegro genera controversia en el pleno cabanés
Redacción