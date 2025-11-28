Ponteceso dará continuidad a la primera fase de la senda fluvial del Anllóns

La inversión en la primera fase fue de 45.000 euros Cedida

El Concello de Ponteceso anuncia que la primera fase del paseo fluvial del río Anllóns tendrá continuidad.

Para llevar a cabo dicha actuación se contó con la colaboración de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático que aportó los 45.000 euros que costó la ejecución de las obras.

El alcalde, José Manuel Mato, dice tener claro que una de las prioridades del equipo de gobierno va a ser la de “continuar con esta línea de traballo, executando máis metros de itinerarios peonís para comunicar O Coto co Anllóns, dándolle ao río o protagonismo que merece”.

La primera fase permitió habilitar al lado del río un sendero de medio kilómetro de largo con pavimento de tierra estabilizada y bolardos metálicos para impedir el acceso por parte de los vehículos.