El PP le pide a la Diputación un proyecto más ambicioso para el vial Ponte do Porto-Camelle

Vista de la travesía de Lestimoño EC

El grupo del Partido Popular en la Diputación de A Coruña solicita al Gobierno provincial que estudie la posibilidad de acometer un proyecto más ambicioso en la DP-1601, que comunica las localidades camariñanas de Ponte do Porto y Camelle, en vez de limitarse a ejecutar un simple reasfaltado del vial.

“Falamos dun tramo con curvas perigosas, cun índice de siniestralidade importante e os veciños consideran que o reasfaltado non será suficiente”, señala Evaristo Ben, portavoz del grupo del PP en la Diputación.

El diputado popular recuerda que la corporación municipal de Camariñas ya aprobó por unanimidad solicitar otro tipo de actuación para el vial para “non malgastar o diñeiro nun proxecto que podería non solucionar o problema de seguridade viaria”.

Evaristo Ben denuncia también que “a falta de vontade política, gañas e capacidade está a provocar atrasos importantes na área de vías e obras da institución provincial”.

Como ejemplo pone la la falta de ejecución de la senda de Lestimoño, aprobada, según explica, en marzo de 2023 y que cuenta con un presupuesto de 1 millón de euros.

“Preguntámonos por que non se actúa, queremos pensar que non é polo cambio de goberno que se produciu en Ponteceso, pero o certo é que o proxecto segue sen facerse por falta de dilixencia, de actitude, capacidade e ganas porque fondos hai para iso”, afirma.

Ben critica asimismo la labor de la responsable del área provincial de vías y obras, la alcaldesa de Vimianzo Mónica Rodríguez, a la que recomienda cambiar de responsabilidad y asumir otra que le permita “compatibilizar as súas obrigas como alcaldesa de Vimianzo coa súa tarefa na institución provincial”, finaliza.