Ponteceso lanza una nueva campaña de Navidad para impulsar las compras locales

El alcalde pontecesán, José Manuel Mato, con responsables de algunos comercios de la zona | mar casal

El Concello volverá a incentivar el consumo en el tejido comercial local con el lanzamiento de una nueva campaña de Nadal, en la que las Fadas de Pondal volverán a ser las grandes protagonistas. La iniciativa estará activa hasta el lunes 5 de enero, inclusive.

Bajo el lema ‘O Nadal chega a Ponteceso entre versos, luz e maxia’, la clientela que realice sus compras podrá obtener regalos directos y participar en un gran sorteo que se celebrará el propio día 5.

Así lo confirmó el alcalde, José Manuel Mato, en la presentación de la campaña junto a un amplio grupo de representantes de los establecimientos adheridos.

Durante su intervención, el alcalde agradeció la “implicación do tecido comercial, sen o que non sería posible pór en marcha iniciativas como esta”. Mato confía en que la propuesta logre cifras de participación similares a las de la campaña de mayo y “sirva para estimular o consumo nestas datas”.

Regalos y sorteo

El mecanismo de la campaña será similar a la realizada en primavera. La clientela que se acerque por los negocios recibirá ya su pasaporte, un documento que deberá cubrir con seis sellos de seis negocios diferentes, obteniendo uno de estos distintivos por cada compra superior a 5 euros.

Las personas que consigan reunir los seis podrán entregar su pasaporte en la Casa das Fadas do Nadal, situada en la avenida Eduardo Pondal 41. Al hacerlo, llevarán un regalo directo, hasta fin de existencias, podrán elegir entre un adorno artesanal, una lámina facsimilar o una bolsa de con una ilustración das Fadas de Pondal de Leandro Lamas.

Todos los pasaportes entrarán en el gran sorteo final que se celebrará después de la Cabalgata de Reyes. Entre los premios habrá cuatro bicicletas y nueve tablets para los más pequeños, así como un lingote de oro de 24 quilates valorado en 1500 euros.